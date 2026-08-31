Pide SNTE que sustituto de USICAMM facilite la promoción y admisión de docentes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Pide SNTE que sustituto de USICAMM facilite la promoción y admisión de docentes
    Everardo Padrón, dirigente de la Sección 5 del SNTE. REDES SOCIALES

La Sección 5 del SNTE planteó que el nuevo mecanismo mantenga la participación sindical en los procesos y que las evaluaciones se realicen de manera presencial.

La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió que el mecanismo que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) mantenga la participación del sindicato en los procesos de admisión, promoción y asignación de horas adicionales.

Everardo Padrón, líder sindical de la Sección 5, Everardo Padrón señaló que, entre los principales planteamientos que identificaron en las respuestas de los docentes, está mantener la participación del sindicato en los procesos de admisión y promoción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-llevara-everardo-padron-demandas-de-los-trabajadores-al-issste-OM13684659

Explicó que uno de los principales planteamientos es mantener la bilateralidad, de manera que el SNTE tenga representación permanente en los procesos relacionados con el ingreso y desarrollo laboral de los docentes.

Otro de los puntos planteados es que los instrumentos de evaluación se respondan de manera presencial y que el mecanismo que sustituya a la USICAMM no funcione como un instrumento represor o limitativo.

El objetivo, dijo, es que el nuevo esquema facilite la movilidad y promoción de los trabajadores de la educación, así como los procesos de admisión.

Padrón señaló que el sindicato busca que las propuestas obtenidas mediante la consulta sean consideradas por las autoridades educativas y queden reflejadas en la nueva legislación.

El dirigente recordó que el SNTE ya había realizado previamente una consulta entre sus integrantes y que sus resultados fueron entregados a las autoridades educativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Docentes
Empleos

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’