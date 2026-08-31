Pide SNTE que sustituto de USICAMM facilite la promoción y admisión de docentes

Everardo Padrón, líder sindical de la Sección 5, Everardo Padrón señaló que, entre los principales planteamientos que identificaron en las respuestas de los docentes, está mantener la participación del sindicato en los procesos de admisión y promoción.

La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió que el mecanismo que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) mantenga la participación del sindicato en los procesos de admisión, promoción y asignación de horas adicionales.

Explicó que uno de los principales planteamientos es mantener la bilateralidad, de manera que el SNTE tenga representación permanente en los procesos relacionados con el ingreso y desarrollo laboral de los docentes.

Otro de los puntos planteados es que los instrumentos de evaluación se respondan de manera presencial y que el mecanismo que sustituya a la USICAMM no funcione como un instrumento represor o limitativo.

El objetivo, dijo, es que el nuevo esquema facilite la movilidad y promoción de los trabajadores de la educación, así como los procesos de admisión.

Padrón señaló que el sindicato busca que las propuestas obtenidas mediante la consulta sean consideradas por las autoridades educativas y queden reflejadas en la nueva legislación.

El dirigente recordó que el SNTE ya había realizado previamente una consulta entre sus integrantes y que sus resultados fueron entregados a las autoridades educativas.