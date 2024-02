Piden al Tribunal Superior de Justicia dictaminar si prohibición de corridas de toros en Coahuila es inconstitucional

Vicente Salas Estrada, “Novillero”, pide al Tribunal Superior de Justicia agilizar el dictamen sobre la constitucionalidad de la prohibición de corridas de toros: si declara la inconstitucionalidad del Artículo 20 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes, la fiesta brava se haría presente en los ruedos de Coahuila.

“Acudimos al Palacio de Justicia para hacer un llamado al presidente del Tribunal, Felipe Mery Ayup, así como al Pleno, para que con base en el procedimiento que se tramita en el TSJ, la acción de consulta constitucional que está tramitando el Poder Judicial, a petición de la consulta del municipio de General Cepeda”.

El 15 de febrero pasado, el Cabildo solicitó a los magistrados pronunciarse sobre la constitucionalidad del Artículo que prohíbe las corridas de toros y tientas en el estado, luego de que “Novillero” pidiera al Ayuntamiento autorización para celebrar corridas de toros a la usanza portuguesa, es decir, sin lidia a muerte.

“Yo tengo el derecho a ser parte del mismo como tercero interesado. En esa acción de consulta constitucional se me tiene que respetar el derecho para comparecer en el procedimiento, debido a que soy la empresa que está tramitando el permiso en el Municipio, por lo tanto, tengo el interés jurídico para que me llamen a juicio para hacer valer mis derechos, cosa que hasta el momento el TSJ no me ha reconocido ese derecho”.

“Hago un llamado a las máximas autoridades judiciales en el estado para que no violenten la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado y me sea reconocido el derecho, La acción de consulta deberá resolverse en un plazo de 30 días, contando a partir del día 15, cuando se le dio trámite; la magistrada instructora que está llevando el proyecto de resolución es la doctora Carmen Galván Tello”.

La magistrada instructora resolverá si la norma contraviene los derechos fundamentales consagrados en el Constitucional local y de ser así establecer la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la norma para que quede sin efecto y con ello que regrese la fiesta brava al estado a la usanza española.

“Novillero” también presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para derogar las fracciones del Artículo 20 que prohíben las corridas de toros y novilladas en Coahuila. El Poder Legislativo convocará a foros de consulta para escuchar opiniones a favor y en contra de la propuesta.