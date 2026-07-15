Piedras Negras: Casa Omnia impulsa programa ‘Verano con Jesús’ para fortalecer la formación espiritual infantil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Casa Omnia de Piedras Negras desarrolla durante julio el programa “Verano con Jesús”, una iniciativa dirigida a los niños que forman parte de la institución y que combina actividades recreativas, de convivencia y formación espiritual. Así lo informó la responsable del centro, la madre Guadalupe Labastida. Explicó que, una vez concluido el ciclo escolar, las clases académicas se suspenden temporalmente para dar paso a un programa especial enfocado en preparar a los menores para recibir sus sacramentos, programados para el mes de agosto.

Durante este periodo, los niños continúan asistiendo diariamente a las instalaciones, donde reciben los mismos apoyos que durante el resto del año, como alimentación, acompañamiento y formación integral. No obstante, las clases ordinarias son sustituidas por actividades recreativas, dinámicas de integración y espacios de reflexión, con el propósito de que los menores fortalezcan su vida espiritual y vivan un encuentro más cercano con Jesús durante las vacaciones. El programa inició en la primera semana de julio y se desarrollará durante tres semanas, para concluir con una semana de preparación previa a las celebraciones sacramentales.

La religiosa precisó que actualmente no existen espacios disponibles para nuevos participantes, ya que la población infantil se integra al inicio del ciclo escolar, en septiembre. Señaló que las inscripciones permanecen abiertas hasta diciembre y que en enero se realiza una incorporación adicional para completar los grupos que serán atendidos durante el año. Con estas acciones, Casa Omnia reafirma su compromiso con la niñez de Piedras Negras mediante un modelo de atención integral que combina apoyo alimentario, formación humana y acompañamiento espiritual como parte de su labor social.