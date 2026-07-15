Piedras Negras: Teatro del IMSS invita a niños a participar en cursos de verano
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Los cursos están dirigidos a niñas y niños durante el periodo vacacional
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora del Teatro del IMSS, Fanny Cipriano, anunció que del 20 de julio al 14 de agosto se llevarán a cabo los cursos de verano dirigidos a niñas y niños, con el objetivo de ofrecer actividades recreativas, culturales y formativas durante el periodo vacacional.
Los talleres estarán abiertos tanto para derechohabientes del IMSS como para el público en general, por lo que cualquier familia interesada podrá inscribir a sus hijos mediante el pago de una cuota de recuperación.
Durante las cuatro semanas de actividades, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas y creativas en un ambiente seguro, supervisado por personal capacitado, además de fomentar la convivencia, el aprendizaje y el trabajo en equipo.
Cipriano destacó que este tipo de programas busca brindar a los menores una alternativa de sano esparcimiento, alejándolos del sedentarismo y promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades.
Finalmente, invitó a los padres de familia a acudir al Teatro del IMSS para solicitar información sobre horarios, costos, requisitos de inscripción y disponibilidad de espacios, ya que el cupo será limitado.