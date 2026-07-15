Piedras Negras: Teatro del IMSS invita a niños a participar en cursos de verano

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora del Teatro del IMSS, Fanny Cipriano, anunció que del 20 de julio al 14 de agosto se llevarán a cabo los cursos de verano dirigidos a niñas y niños, con el objetivo de ofrecer actividades recreativas, culturales y formativas durante el periodo vacacional.

Los talleres estarán abiertos tanto para derechohabientes del IMSS como para el público en general, por lo que cualquier familia interesada podrá inscribir a sus hijos mediante el pago de una cuota de recuperación.