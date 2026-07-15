Piedras Negras: Teatro del IMSS invita a niños a participar en cursos de verano

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    Piedras Negras: Teatro del IMSS invita a niños a participar en cursos de verano
    La directora del Teatro del IMSS, Fanny Cipriano, anunció que del 20 de julio al 14 de agosto se realizarán los cursos de verano dirigidos a niñas y niños. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Los cursos están dirigidos a niñas y niños durante el periodo vacacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora del Teatro del IMSS, Fanny Cipriano, anunció que del 20 de julio al 14 de agosto se llevarán a cabo los cursos de verano dirigidos a niñas y niños, con el objetivo de ofrecer actividades recreativas, culturales y formativas durante el periodo vacacional.

Los talleres estarán abiertos tanto para derechohabientes del IMSS como para el público en general, por lo que cualquier familia interesada podrá inscribir a sus hijos mediante el pago de una cuota de recuperación.

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Durante las cuatro semanas de actividades, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas y creativas en un ambiente seguro, supervisado por personal capacitado, además de fomentar la convivencia, el aprendizaje y el trabajo en equipo.

Cipriano destacó que este tipo de programas busca brindar a los menores una alternativa de sano esparcimiento, alejándolos del sedentarismo y promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades.

Finalmente, invitó a los padres de familia a acudir al Teatro del IMSS para solicitar información sobre horarios, costos, requisitos de inscripción y disponibilidad de espacios, ya que el cupo será limitado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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