Piedras Negras: Protección Civil alerta por aumento en el caudal del río Bravo
El aumento se debe a las lluvias registradas en la región
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal informó que, tras las lluvias registradas en la región comprendida entre Ciudad Acuña y Piedras Negras, se detectó un incremento significativo en el caudal del río Bravo a su paso por el municipio.
De acuerdo con el monitoreo oficial, el caudal pasó de 43.90 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 134 m³/s, lo que ha provocado una corriente más fuerte y un mayor volumen de agua.
Aunque las autoridades señalaron que esta condición no representa un riesgo inmediato para la población, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada de las orillas y evitar ingresar al río, ya que la fuerza de la corriente puede representar un peligro.
La dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del río Bravo y reiteró que continuará informando oportunamente a la población sobre cualquier cambio que pudiera presentarse.