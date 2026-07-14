Piedras Negras: Protección Civil alerta por aumento en el caudal del río Bravo

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Piedras Negras
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    Piedras Negras: Protección Civil alerta por aumento en el caudal del río Bravo
    El caudal del río pasó de 43.90 a 134 metros cúbicos por segundo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El aumento se debe a las lluvias registradas en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal informó que, tras las lluvias registradas en la región comprendida entre Ciudad Acuña y Piedras Negras, se detectó un incremento significativo en el caudal del río Bravo a su paso por el municipio.

De acuerdo con el monitoreo oficial, el caudal pasó de 43.90 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 134 m³/s, lo que ha provocado una corriente más fuerte y un mayor volumen de agua.

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Aunque las autoridades señalaron que esta condición no representa un riesgo inmediato para la población, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada de las orillas y evitar ingresar al río, ya que la fuerza de la corriente puede representar un peligro.

La dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del río Bravo y reiteró que continuará informando oportunamente a la población sobre cualquier cambio que pudiera presentarse.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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