Piedras Negras: Protección Civil alerta por aumento en el caudal del río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal informó que, tras las lluvias registradas en la región comprendida entre Ciudad Acuña y Piedras Negras, se detectó un incremento significativo en el caudal del río Bravo a su paso por el municipio.

De acuerdo con el monitoreo oficial, el caudal pasó de 43.90 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 134 m³/s, lo que ha provocado una corriente más fuerte y un mayor volumen de agua.