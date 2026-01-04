Piedras Negras: Por regreso masivo de paisanos reportan filas de hasta dos horas y media

Coahuila
/ 4 enero 2026
    Largas filas de automóviles se formaron este fin de semana en los puentes internacionales de Piedras Negras. FOTO; VANGUARDIA/CORTESÍA

Aunque no hubo cierres, los tiempos de cruce superaron los periodos habituales. El aumento en el flujo vehicular se registró principalmente durante la tarde y noche

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las celebraciones de Año Nuevo, miles de connacionales iniciaron su retorno a Estados Unidos, lo que provocó una intensa saturación en los cruces fronterizos del noreste del país, especialmente en Piedras Negras, donde las filas vehiculares se extendieron por varios kilómetros y los tiempos de espera superaron las dos horas.

Durante el fin de semana, el flujo de automóviles particulares aumentó de manera considerable en los puentes internacionales que conectan a esta ciudad con Eagle Pass, Texas.

Conforme avanzaban las horas, las filas crecieron antes de las casetas de cobro, con tiempos estimados de cruce de hasta dos horas y media, por encima de lo habitual.

La situación se replicó en otros puntos fronterizos como el Puente Internacional de Colombia, en Nuevo León, y el Puente Internacional 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los automovilistas reportaron esperas de hasta tres horas, principalmente durante la tarde y noche.

Especialistas en movilidad fronteriza anticiparon que esta tendencia se mantendría durante los próximos días ante el regreso escalonado de paisanos a la Unión Americana.

A pesar del congestionamiento, el tránsito avanzó de forma constante y no se reportaron bloqueos ni cierres parciales. En el carril de telepeaje, aunque la fila fue menor, el flujo también dependió de las revisiones realizadas en el lado estadounidense.

$!El tráfico avanzó de manera constante pese al congestionamiento en los cruces fronterizos.
El tráfico avanzó de manera constante pese al congestionamiento en los cruces fronterizos. FOTO; VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantuvieron cuatro casetas abiertas de manera continua, sin que se registraran incidentes mayores.

Como medida para agilizar el cruce, autoridades municipales de Eagle Pass informaron que el Puente Internacional 1 operará las 24 horas del día durante los primeros días de enero, exclusivamente para el tránsito de México hacia Estados Unidos.

Con ello se busca reducir los tiempos de espera y facilitar un retorno más ordenado tras el periodo vacacional.

Las autoridades exhortaron a los viajeros a planear sus traslados, mantenerse informados sobre los horarios de operación y utilizar los cruces habilitados, al tiempo que reiteraron que Eagle Pass continúa siendo uno de los cruces fronterizos más seguros y eficientes de la región.

