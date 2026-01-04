Piedras Negras: Por regreso masivo de paisanos reportan filas de hasta dos horas y media

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las celebraciones de Año Nuevo, miles de connacionales iniciaron su retorno a Estados Unidos, lo que provocó una intensa saturación en los cruces fronterizos del noreste del país, especialmente en Piedras Negras, donde las filas vehiculares se extendieron por varios kilómetros y los tiempos de espera superaron las dos horas.

Durante el fin de semana, el flujo de automóviles particulares aumentó de manera considerable en los puentes internacionales que conectan a esta ciudad con Eagle Pass, Texas.

Conforme avanzaban las horas, las filas crecieron antes de las casetas de cobro, con tiempos estimados de cruce de hasta dos horas y media, por encima de lo habitual.

La situación se replicó en otros puntos fronterizos como el Puente Internacional de Colombia, en Nuevo León, y el Puente Internacional 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los automovilistas reportaron esperas de hasta tres horas, principalmente durante la tarde y noche.

Especialistas en movilidad fronteriza anticiparon que esta tendencia se mantendría durante los próximos días ante el regreso escalonado de paisanos a la Unión Americana.

A pesar del congestionamiento, el tránsito avanzó de forma constante y no se reportaron bloqueos ni cierres parciales. En el carril de telepeaje, aunque la fila fue menor, el flujo también dependió de las revisiones realizadas en el lado estadounidense.