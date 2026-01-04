Piedras Negras: Puente Uno operará 24 horas por retorno de paisanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento en el flujo vehicular y peatonal generado por el retorno de paisanos tras las fiestas de fin de año, autoridades de Eagle Pass anunciaron la ampliación temporal del horario del Puente Internacional Uno, que operará de manera continua durante tres días.

Del domingo 4 al martes 6 de enero, el cruce de Piedras Negras hacia Eagle Pass permanecerá abierto las 24 horas, con el objetivo de agilizar el tránsito de quienes regresan a Estados Unidos para reincorporarse a sus actividades laborales y escolares.

De acuerdo con la información oficial, esta medida responde al repunte de movilidad registrado durante los primeros días del año, periodo en el que el puente concentra uno de los mayores volúmenes de cruce en la región norte de Coahuila.

Las autoridades señalaron que el ajuste busca reducir los tiempos de espera, evitar congestionamientos prolongados y mejorar la experiencia de los usuarios en uno de los cruces internacionales más utilizados de la frontera.

En contraste, el cruce vehicular de Eagle Pass hacia Piedras Negras mantendrá su horario habitual, de 7:00 a 22:45 horas, sin modificaciones durante los días señalados.

No obstante, se informó que el cruce peatonal permanecerá abierto las 24 horas en ambos sentidos, lo que permitirá mayor flexibilidad a quienes realizan el trayecto a pie.

Finalmente, se reiteró que el horario extendido es estrictamente temporal y forma parte de los operativos especiales que se implementan en temporadas de alta movilidad fronteriza, por lo que se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a futuros avisos oficiales.