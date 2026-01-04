Piedras Negras: Puente Uno operará 24 horas por retorno de paisanos

Piedras Negras
/ 4 enero 2026
    Piedras Negras: Puente Uno operará 24 horas por retorno de paisanos
    El Puente Internacional Uno registra alta afluencia tras el periodo vacacional decembrino. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La medida estará vigente del 4 al 6 de enero para agilizar el cruce de Piedras Negras a Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento en el flujo vehicular y peatonal generado por el retorno de paisanos tras las fiestas de fin de año, autoridades de Eagle Pass anunciaron la ampliación temporal del horario del Puente Internacional Uno, que operará de manera continua durante tres días.

Del domingo 4 al martes 6 de enero, el cruce de Piedras Negras hacia Eagle Pass permanecerá abierto las 24 horas, con el objetivo de agilizar el tránsito de quienes regresan a Estados Unidos para reincorporarse a sus actividades laborales y escolares.

TE PUEDE INTERESAR: La desconfianza de la IP en la economía amenaza el crecimiento en 2026: economista coahuilense

De acuerdo con la información oficial, esta medida responde al repunte de movilidad registrado durante los primeros días del año, periodo en el que el puente concentra uno de los mayores volúmenes de cruce en la región norte de Coahuila.

Las autoridades señalaron que el ajuste busca reducir los tiempos de espera, evitar congestionamientos prolongados y mejorar la experiencia de los usuarios en uno de los cruces internacionales más utilizados de la frontera.

En contraste, el cruce vehicular de Eagle Pass hacia Piedras Negras mantendrá su horario habitual, de 7:00 a 22:45 horas, sin modificaciones durante los días señalados.

No obstante, se informó que el cruce peatonal permanecerá abierto las 24 horas en ambos sentidos, lo que permitirá mayor flexibilidad a quienes realizan el trayecto a pie.

TE PUEDE INTERESAR: Nava: Festival Agavero cierra con alta participación y ambiente familiar

Finalmente, se reiteró que el horario extendido es estrictamente temporal y forma parte de los operativos especiales que se implementan en temporadas de alta movilidad fronteriza, por lo que se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a futuros avisos oficiales.

Temas


Seguridad
aduanas
Puentes Internacionales

Localizaciones


Eagle Pass

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela