Piedras Negras, referente estatal en campañas de esterilización

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras se ha consolidado como un ejemplo en Coahuila en materia de protección y bienestar animal, gracias a las campañas permanentes de esterilización impulsadas por el Gobierno Municipal.

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González informó que actualmente se lleva a cabo una jornada masiva en uno de los sectores con mayor población de perros y gatos, con la meta de realizar 500 esterilizaciones en esa zona y alcanzar 2 mil 500 procedimientos en toda la ciudad durante el año.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca fomentar la tenencia responsable y disminuir la sobrepoblación animal, priorizando tanto la salud pública como el bienestar de las mascotas.

Rodríguez destacó que Piedras Negras es uno de los pocos municipios en el Estado que ofrece este servicio de manera gratuita, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar y refleja el compromiso de la administración municipal con esta causa.

La rehabilitación de una unidad móvil ha permitido llevar las jornadas a distintas colonias, ampliando la cobertura y facilitando el acceso a servicios veterinarios en las zonas que más lo requieren.

El Alcalde reconoció además el respaldo de los médicos veterinarios locales, quienes se han sumado a estas campañas, fortaleciendo el alcance de las metas trazadas para este año.

Con estas acciones, Piedras Negras reafirma su liderazgo en Coahuila en materia de bienestar animal, consolidándose como un municipio ejemplar por la constancia y efectividad de sus campañas de esterilización y cuidado responsable de perros y gatos.