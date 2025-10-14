Abandona a dos bebés en el auto; intervienen autoridades de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una situación de riesgo movilizó a diversas corporaciones de seguridad la mañana del lunes luego de que dos menores, de un año y ocho meses, fueran hallados solos dentro de un automóvil encendido frente al preescolar Industria Maquiladora, ubicado sobre la avenida Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras.

El reporte llegó a las autoridades a través de los grupos de comunicación vecinal, activando de inmediato un despliegue conjunto que incluyó a la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Tras varios minutos de espera, la madre, identificada como Paola Daniel ¨N¨, regresó al vehículo y se mostró sorprendida al encontrar a los oficiales en el lugar.

El automóvil involucrado es un Acura modelo Infiniti color azul. Según los primeros informes, la madre dejó a los niños mientras realizaba actividades en las cercanías del preescolar, exponiéndolos a riesgos derivados del calor y de que el vehículo permaneciera encendido. Afortunadamente, ambos menores estaban en buen estado de salud al momento del rescate.

Personal de Pronnif se encargó de tomar declaraciones y realizar las investigaciones correspondientes. De confirmarse negligencia, podrían imponerse sanciones a la madre por haber dejado a los menores en condiciones de peligro.

El oficial Mario López Piliado advirtió sobre el riesgo que representa dejar a niños dentro de vehículos encendidos, recordando que factores como altas temperaturas o fallas mecánicas pueden poner en riesgo la vida de los pequeños. En este caso, la pronta reacción de los vecinos y el aviso inmediato a las autoridades evitó una tragedia.

Este incidente se suma a reportes anteriores en la ciudad, como el ocurrido el 14 de marzo de 2025, cuando un bebé de dos meses fue rescatado de manera oportuna de un vehículo encerrado en la colonia Tecnológico, también frente a un establecimiento comercial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para extremar precauciones y no dejar a menores solos en vehículos, recordando que la colaboración de la comunidad y la rápida denuncia a los números de emergencia pueden salvar vidas.

(Con información de medios locales)