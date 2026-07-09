Abre Rassini contrataciones durante julio en Piedras Negras; ofertará alrededor de 80 vacantes

Explicó que el Servicio Nacional de Empleo mantiene contacto con reclutadores de las empresas instaladas en la región para conocer sus necesidades de personal. En el caso de Rassini, se prevé la contratación de aproximadamente 20 trabajadores por semana, lo que representaría alrededor de 80 plazas durante el mes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La empresa Sanluis Rassini abrió un nuevo proceso de contratación que se mantendrá vigente durante todo el mes de julio, informó Leticia Martínez, titular de la Oficina Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo de Coahuila , al señalar que la industria comienza a mostrar movimiento en la generación de oportunidades laborales.

Detalló que los requisitos para los aspirantes son contar con secundaria terminada, tener entre 18 y 47 años de edad, además de aprobar los exámenes médicos y psicométricos que aplica la empresa. Agregó que también se aceptan reingresos, siempre y cuando el historial laboral del trabajador sea favorable.

Asimismo, informó que la empresa Hendrickson también mantiene procesos de contratación, aunque en menor número, lo que refleja una recuperación gradual en la demanda de mano de obra en el sector industrial de la región.

Indicó que existen otras empresas con vacantes disponibles, principalmente para cubrir la rotación normal de personal, con requerimientos de dos a cinco operadores, por lo que esas oportunidades se canalizan directamente a los buscadores de empleo que acuden al Servicio Nacional de Empleo, sin necesidad de realizar convocatorias públicas.

Destacó que la dependencia continuará en coordinación permanente con las empresas para acercar las vacantes disponibles a la población y facilitar la colocación de personas que buscan incorporarse al mercado laboral.