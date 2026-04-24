Abren registro para Juegos de Adultos Mayores en Coahuila

Carolina Rodríguez, representante del programa, informó que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante espacios de recreación, convivencia y expresión cultural.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema DIF Coahuila , a través de la Coordinación Regional Norte, abrió el registro para adultos mayores interesados en participar en los Juegos Culturales y Deportivos 2026.

Explicó que el proceso de inscripción se realiza en cada municipio, donde los participantes deben entregar la documentación correspondiente. Posteriormente, la coordinación regional organiza las competencias y define qué disciplinas avanzan directamente a la etapa estatal.

En la Región Norte, la etapa clasificatoria se llevará a cabo el 7 de mayo en el municipio de Guerrero, con sede cultural. Los participantes competirán en disciplinas como canto, baile, declamación, poesía y manualidades, además de actividades deportivas como caminata, cachibol y natación.

Los ganadores representarán a la zona norte en la fase estatal, programada para junio en Torreón. Autoridades destacaron que estos juegos fomentan la activación física y cultural. Además, generan espacios de convivencia que fortalecen el ánimo y la integración social de los adultos mayores.