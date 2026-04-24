Abren registro para Juegos de Adultos Mayores en Coahuila

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Piedras Negras
/ 24 abril 2026
    Abren registro para Juegos de Adultos Mayores en Coahuila
    El DIF Coahuila abrió inscripciones para los Juegos Culturales y Deportivos dirigidos a adultos mayores, informó Carolina Rodríguez, representante del programa. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Etapa regional en el norte será el 7 de mayo; ganadores avanzan a la fase estatal en Torreón a realizarse en junio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema DIF Coahuila, a través de la Coordinación Regional Norte, abrió el registro para adultos mayores interesados en participar en los Juegos Culturales y Deportivos 2026.

Carolina Rodríguez, representante del programa, informó que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante espacios de recreación, convivencia y expresión cultural.

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Explicó que el proceso de inscripción se realiza en cada municipio, donde los participantes deben entregar la documentación correspondiente. Posteriormente, la coordinación regional organiza las competencias y define qué disciplinas avanzan directamente a la etapa estatal.

En la Región Norte, la etapa clasificatoria se llevará a cabo el 7 de mayo en el municipio de Guerrero, con sede cultural. Los participantes competirán en disciplinas como canto, baile, declamación, poesía y manualidades, además de actividades deportivas como caminata, cachibol y natación.

Los ganadores representarán a la zona norte en la fase estatal, programada para junio en Torreón. Autoridades destacaron que estos juegos fomentan la activación física y cultural. Además, generan espacios de convivencia que fortalecen el ánimo y la integración social de los adultos mayores.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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