Activa Gobierno de Coahuila vigilancia permanente por lluvias en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Activa Gobierno de Coahuila vigilancia permanente por lluvias en Piedras Negras
    Manolo Jiménez informó que existe coordinación entre Protección Civil y los municipios para atender emergencias. SANDRA GÓMEZ

Se implementa un plan de contingencia basado en la evaluación de daños y riesgos provocados por las lluvias

TORREÓN, COAH. - Ante las intensas lluvias registradas en diversas regiones de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el Gobierno del Estado mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil y los municipios para atender cualquier contingencia.

El mandatario señaló que, tras comunicarse con el alcalde de Piedras Negras, instruyó al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, a establecer contacto inmediato con las autoridades municipales, así como con la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, y el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, con el objetivo de coordinar acciones de respuesta ante la emergencia.

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Explicó que se trabaja en la implementación de un plan de contingencia basado en la evaluación de los daños y riesgos derivados de las precipitaciones, a fin de brindar una atención oportuna a la población afectada.

Jiménez Salinas destacó que las acciones prioritarias están enfocadas en alertar a la ciudadanía sobre posibles riesgos, fortalecer las medidas preventivas, apoyar a las personas que lo requieran y realizar rescates en caso de ser necesarios.

Asimismo, indicó que una vez que disminuyan las lluvias, las dependencias estatales continuarán con las labores de atención a la contingencia, así como con la evaluación de daños para determinar los apoyos que puedan requerirse en las zonas afectadas.

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El gobernador hizo un llamado a la población para extremar precauciones y evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, especialmente en los municipios donde persisten las precipitaciones y existe riesgo de inundaciones.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas y aseguró que las familias de Piedras Negras y del resto de las regiones afectadas cuentan con el respaldo de las autoridades estatales mientras continúen los pronósticos de lluvia.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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