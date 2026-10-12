Acumula Fiscalía más de 90 cateos por distintos delitos en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 90 cateos se han realizado en la delegación Norte 1 de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de investigaciones por delitos contra la salud, homicidios, lesiones y otros hechos delictivos.

Rigoberto Rodríguez, delegado regional de la Fiscalía, explicó que estas diligencias no se limitan a la búsqueda de drogas o posibles puntos de venta, sino que también se llevan a cabo cuando las investigaciones requieren inspeccionar un inmueble para localizar indicios relacionados con un delito.