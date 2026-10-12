Acumula Fiscalía más de 90 cateos por distintos delitos en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Acumula Fiscalía más de 90 cateos por distintos delitos en la Región Norte
    Las inspecciones en inmuebles forman parte de investigaciones por distintos delitos, incluidos homicidios y lesiones. MARTÍN ROJAS

El delegado regional Rigoberto Rodríguez explicó que las diligencias también buscan indicios relacionados con lesiones y otros hechos delictivos, además de casos vinculados con drogas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 90 cateos se han realizado en la delegación Norte 1 de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de investigaciones por delitos contra la salud, homicidios, lesiones y otros hechos delictivos.

Rigoberto Rodríguez, delegado regional de la Fiscalía, explicó que estas diligencias no se limitan a la búsqueda de drogas o posibles puntos de venta, sino que también se llevan a cabo cuando las investigaciones requieren inspeccionar un inmueble para localizar indicios relacionados con un delito.

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El funcionario señaló que las denuncias ciudadanas pueden aportar información para iniciar indagatorias y establecer líneas de investigación. Con base en los datos reunidos, el Ministerio Público determina si existen elementos para solicitar una orden judicial que permita realizar un cateo.

Rodríguez precisó que el ingreso a viviendas particulares requiere autorización de un juez, la cual establece las condiciones legales para efectuar la diligencia. Los indicios que se localicen pueden incorporarse a las carpetas de investigación correspondientes.

Los más de 90 cateos registrados en la jurisdicción forman parte de distintas investigaciones ministeriales, cuyo avance dependerá de los elementos recabados y de las diligencias necesarias para esclarecer cada caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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