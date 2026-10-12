Destroza joven dos camionetas tras choque en las calles de Acuña

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    Destroza joven dos camionetas tras choque en las calles de Acuña
    El conductor señalado como responsable fue detenido y quedó a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. ARCHIVO

Aunque ambas unidades terminaron con daños considerables, no se reportaron personas lesionadas; el caso quedó en manos del Ministerio Público especializado en asuntos viales

ACUÑA, COAH.- Dos camionetas terminaron con severos daños luego de protagonizar un accidente durante la madrugada de ayer domingo en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas, en Acuña. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente involucró a Arturo, de 22 años, quien conducía una Dodge Ram 1500, modelo 2014, color gris y con placas de Texas. De acuerdo con el reporte, el joven habría circulado a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, por lo que fue señalado como presunto responsable.

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La otra unidad afectada fue una GMC modelo 2022, color azul, también con matrícula texana, conducida por Rogelio, de 20 años. Ambos vehículos presentaron daños considerables tras el impacto.

Elementos del Mando Coordinado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Arturo fue detenido y quedaría a disposición del Ministerio Público especializado en asuntos viales, instancia que determinará su situación legal y las responsabilidades correspondientes.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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