Destroza joven dos camionetas tras choque en las calles de Acuña

ACUÑA, COAH.- Dos camionetas terminaron con severos daños luego de protagonizar un accidente durante la madrugada de ayer domingo en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas, en Acuña. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente involucró a Arturo, de 22 años, quien conducía una Dodge Ram 1500, modelo 2014, color gris y con placas de Texas. De acuerdo con el reporte, el joven habría circulado a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, por lo que fue señalado como presunto responsable.