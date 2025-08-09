Acusado de abuso a su hijastra se niega a declarar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Jesús Rodolfo ¨N¨ fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal acusado de abuso sexual contra su hijastra, menor de 15 años, en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras. Durante su audiencia inicial, el imputado decidió no declarar y, por medio de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación legal será resuelta hasta el próximo lunes 11 de agosto.

El arresto se llevó a cabo tras una denuncia presentada por la madre de la víctima en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde señaló a su pareja sentimental, Jesús Rodolfo ¨N¨, como el presunto responsable del abuso. Con base en esta denuncia, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión que fue cumplimentada por los agentes investigadores.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan taller mecánico usado como narco-punto en Acuña; hay 12 detenidos

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el detenido se negó a declarar en la audiencia, lo cual forma parte de la estrategia legal de su defensa. No obstante, aseguró que las autoridades cuentan con pruebas suficientes para lograr la vinculación a proceso y que el acusado permanezca internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Por su parte, el coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, confirmó la detención y explicó que el caso será judicializado conforme a los protocolos vigentes para delitos de violencia sexual contra menores. Subrayó la importancia de proteger a la víctima y garantizar que reciba acceso efectivo a la justicia durante el proceso.

Este caso forma parte de los esfuerzos de la Fiscalía para atender y sancionar los delitos que afectan a los menores, garantizando que se sigan los procedimientos adecuados para salvaguardar los derechos de las víctimas y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

(Con información de medios locales)