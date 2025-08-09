Desmantelan taller mecánico usado como narco-punto en Acuña; hay 12 detenidos

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales culminó con la detención de 12 personas en un taller mecánico del Fraccionamiento Santa Teresa, en Cuidad Acuña, utilizado presuntamente como centro de venta y consumo de sustancias ilícitas.

La intervención tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Río Bravo número 620, donde, además de funcionar como taller automotriz irregular, se detectó venta directa de droga, consumo de estupefacientes y almacenamiento de artículos robados. El inmueble operaba sin los permisos correspondientes y con horarios fuera de norma.

Entre los detenidos destaca José Manuel “N”, alias “El Carolo”, de 31 años, señalado como presunto líder de la célula criminal que operaba en ese sitio. En total, fueron asegurados nueve hombres y tres mujeres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Policía Estatal, el Mando Coordinado de Acuña y la Guardia Nacional. La FGE informó que, para no entorpecer las investigaciones, no se revelarán detalles específicos sobre las sustancias o los objetos asegurados. El inmueble fue acordonado para asegurar las evidencias y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para combatir el narcomenudeo en la región, mediante labores de inteligencia y denuncias ciudadanas que han permitido identificar y desmantelar puntos que operan bajo fachadas comerciales.

Vecinos del Fraccionamiento Santa Teresa mencionaron que, aunque el taller parecía operar de forma habitual, era común observar movimientos sospechosos y la presencia de personas ajenas al vecindario, lo que generaba inquietud en la comunidad.

Una fuente cercana al operativo subrayó que la acción busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la operación de narco-puntos en zonas urbanas, y reafirmó el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias.

Los detenidos permanecerán bajo custodia mientras se integran las carpetas de investigación y se amplían las indagatorias, con la posibilidad de identificar otros inmuebles vinculados a esta red criminal.

Con este aseguramiento, las autoridades fortalecen su presencia en Acuña y trabajan para cerrar espacios que utilizan fachadas comerciales para actividades ilícitas, buscando proteger a la ciudadanía y desarticular estructuras delictivas.

(Con información de medios locales)