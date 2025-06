Admite el alcalde Jacobo Rodríguez que también está rota su relación con el gobernador Manolo Jiménez

El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, admitió que no tiene comunicación con el gobernador Manolo Jiménez y acusó a la Secretaría de Educación estatal de bloquear un proyecto de techumbres escolares.

“Mi canal de comunicación con el gobernador es a través de una persona que trabaja con el gobernador, no sé si tenga que revelar su nombre”, expuso en el curso de su conferencia de prensa matutina de este miércoles.

El jefe de la comuna expresó: “Yo no sé cuál sea realmente su sentir con un servidor o con Piedras Negras, no lo sé, porque no he tenido la oportunidad de platicar con él directamente”.

Luego, aclaró: “Él no ha hecho nada, no ha hecho ninguna acción para que yo pueda decir que él está en contra de nosotros”.

Pero asoció este distanciamiento con el hecho de que el diputado nigropetense Guillermo Ruiz, del PRD, votara en contra de un punto de acuerdo planteado por su homóloga y coterránea Magaly Hernández, de Morena, a fin de que la Secretaría de Educación permitiese construir techumbres en escuelas del municipio.

“La primera acción que yo vi fue el día de ayer, en el Congreso, donde se votó en contra algo que tiene que ser votado a favor, seas del partido que seas, porque es completamente lógico hacerlo, y se votó en contra”, reclamó.

Informó que hace 74 días que la dependencia debió haber autorizado la realización de dichas obras, razón por la cual estas se encuentran detenidas, a pesar de que se cuenta con los proyectos técnicos y los montos de inversión respectivos.

Al respecto, externó: “Yo no quería decir nada para no comprar pleitos, porque queremos paz y queremos gobernar y queremos trabajar en coordinación”.

Trascendió en la conferencia el anuncio del recién instalado Consejo de Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio (Canaco) de Piedras Negras de que este órgano contribuiría a restaurar la relación entre el alcalde y el gobernador.

Al respecto, el presidente municipal reconoció: “Hay poca comunicación con el Gobierno del Estado, con el gobernador, yo ya lo había mencionado aquí”.

“Mi canal de comunicación con el gobernador —reveló— es a través de una persona que trabaja con el gobernador, no sé si tenga que revelar su nombre...”

“Yo he tratado de trabajar de manera pacífica, pero ya llegó el punto en que ya pasaron cinco meses de gobierno y no avanzamos”, externó Rodríguez González.

“No hemos avanzado tampoco con el CEAS, con la Comisión Estatal del Agua; iban a invertir 190 millones de pesos en Piedras Negras o, bueno, los van a invertir, pero no han empezado las obras; las licitaciones siguen en proceso; hay también el tema de un préstamo que no se ha ejecutado”.

Agregó: “Yo también ya me estoy desesperando, porque son tres años, y yo necesito ya empezarle a subir al volumen, en el buen sentido, y decirle al gobernador que queremos hacer equipo con él, que aquí en Piedras Negras también queremos ir pa’ delante”.

“Queremos trabajar en coordinación con él, con la presidenta de México, con el Congreso del Estado y con el Congreso de la Unión, pero el discurso tiene que pasar a la realidad”, recalcó.

“Tenemos que hacer, ya, que se ejecuten las cosas y que se hable con la verdad: si se van a ejecutar las obras, perfecto, que se ejecuten; si no, okey, entonces les vamos a vender el agua gris ¿o qué vamos a hacer con la planta tratadora?”

“Yo no puedo seguir callado —dijo— porque me vuelvo cómplice y voy a hacer lo mismo que hacían los del pasado: callar”.

“Yo he demostrado que quiero hacer equipo con el gobernador, desde un principio, todavía hasta la fecha, estoy puesto, no solamente con él, sino con todo su gabinete”, afirmó.

“Entonces, ya no me puedo quedar callado y, bueno, si esto les molesta, pues lo siento mucho, pero aquí en Piedras Negras, repito, también queremos ir pa’ delante, a pasos de gigante”.

Haciendo futurismo político, Carlos Jacobo Rodríguez dejó entrever que no le desagrada la idea de buscar una curul en el Congreso del Estado: “¿Por qué no?, en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, en el Senado, ser gobernador, todo”.

“Soy político, y obviamente que quiero escalar, tengo 37 años, y quiero tener una carrera política extensa, a esto me quiero dedicar toda mi vida, y claro que aspiro a más en la política”, subrayó.