Adolescente se quita la vida; lo encuentran en un rancho de Nava

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    Adolescente se quita la vida; lo encuentran en un rancho de Nava
    Familiares del adolescente acudieron ante las autoridades tras el hallazgo ocurrido en el rancho ubicado en el ejido El Encino, donde se desplegó un operativo de investigación. ARCHIVO

El cuerpo del adolescente fue enviado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes y determinar la causa oficial del fallecimiento

NAVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación el fallecimiento de un joven de 17 años, quien fue localizado sin vida al interior de un rancho ubicado en el ejido El Encino, en el municipio de Nava.

El reporte fue recibido por la Delegación Norte I de la Fiscalía, luego de que se notificara la presencia de una persona sin vida dentro de un predio propiedad de Santiago Osuna. Elementos de las corporaciones correspondientes se trasladaron hasta el sitio para tomar conocimiento de la situación.

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Al llegar al rancho, las autoridades localizaron al adolescente identificado como Erick “N”, quien fue encontrado sin vida. En el lugar se entrevistaron con Johana “N”, de 41 años, familiar del joven, quien proporcionó información sobre sus datos personales y domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor tenía su residencia en la calle Camino Real, en la colonia Camino Real, aunque el hallazgo ocurrió en el predio ubicado en el ejido El Encino, donde presuntamente realizaba actividades laborales.

Tras la intervención de las autoridades, personal especializado realizó las primeras diligencias en el área para integrar la información necesaria dentro de la investigación. Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley.

El procedimiento médico permitirá determinar oficialmente la causa del fallecimiento y aportar elementos a la carpeta de investigación que permanece abierta por parte de la Fiscalía General del Estado.

El caso generó la movilización de autoridades en la zona rural de Nava, mientras se realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

Ante situaciones relacionadas con problemas depresivos o crisis emocionales, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud mantienen un programa de apoyo para personas que requieran orientación. La ciudadanía puede solicitar ayuda mediante el número de emergencias 911, desde donde se canaliza la atención con personal especializado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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