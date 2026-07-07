Piden apoyo ciudadano para localizar a joven y su hija desaparecidas en Torreón

TORREÓN, COAH.- La búsqueda de una joven de 22 años y de su hija de apenas tres años permanece activa en Torreón, luego de que la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila emitiera las fichas de localización para ambas, tras perderse todo contacto con ellas desde finales de junio. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Hannia Thalía Presa Alvarado, de 22 años, y la menor Mercy Sunny Cuadros Presa, de tres años. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, ambas fueron vistas por última vez el 30 de junio de 2026, cuando salieron del domicilio donde residían en Torreón.

La investigación señala que, después de abandonar la vivienda, madre e hija lograron comunicarse con un familiar mediante una videollamada. Sin embargo, esa fue la última ocasión en que se tuvo contacto con ellas, por lo que desde entonces se desconoce su ubicación y no se ha obtenido información que permita establecer su paradero. Ante la falta de noticias sobre ambas, la Fiscalía de Personas Desaparecidas puso en marcha los protocolos de búsqueda y solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que pueda contribuir a su localización. De acuerdo con la ficha oficial, Hannia Thalía mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, pesa 103 kilogramos, es de complexión robusta y de tez morena. Tiene el cabello negro, ondulado, con mechas de color azul o verde, utiliza lentes y como señas particulares presenta una cicatriz en un tobillo, además de otra derivada de una cirugía por extracción de vesícula. Al momento de su desaparición vestía una blusa de color negro, según los datos proporcionados por las autoridades encargadas de la investigación.

En el caso de la menor Mercy Sunny Cuadros Presa, la ficha de búsqueda indica que mide alrededor de un metro de estatura, pesa 30 kilogramos, es de complexión delgada y de tez blanca. Tiene el cabello largo, lacio y color castaño, además de ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba una blusa con rayas en colores blanco y naranja, prenda que forma parte de las características difundidas para facilitar su identificación. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la joven y a la menor. Indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser útil para fortalecer las labores de búsqueda. Las personas que cuenten con información relacionada con este caso pueden comunicarse de inmediato al sistema de emergencias 911 o al teléfono (844) 438-07-00, habilitado para recibir reportes vinculados con la localización de personas desaparecidas en el estado.

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