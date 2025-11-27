Agreden vecinos a menor en el Residencial Tecnológico de Piedras Negras tras tocar timbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un menor de 14 años, identificado como Emiliano “N”, denunció haber sido golpeado por dos adultos en el Residencial Tecnológico de Piedras Negras, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia. La agresión ocurrió luego de que el adolescente, junto a otros menores, tocara timbres de viviendas del sector, lo que habría provocado la reacción violenta de los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre salió alterado al escuchar las molestias originadas por los menores y arremetió físicamente contra el joven. Las adolescentes le avisaron a sus padres, quienes acudieron ante la Fiscalía para presentar una denuncia formal por lesiones y amenazas. La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y comenzó con la recopilación de datos y declaraciones.

La versión proporcionada por familiares señala que dos adultos, uno de aproximadamente 60 años y otro de cerca de 40, siguieron al adolescente cuando caminaba por la calle Pitágoras. Según el relato, el hombre de 40 años se hizo pasar por policía y llevó al menor hacia un terreno baldío, donde ambos comenzaron a agredirlo físicamente. Durante el ataque, el joven sufrió diversos golpes y la pérdida de varias piezas dentales.

Mientras ocurría la agresión, los otros menores que acompañaban a Emiliano —dos niños de 14 años y dos jovencitas de 12 y 13— corrieron para avisar a los familiares del afectado, lo que generó un altercado entre ambas partes. Tras el hecho, el menor fue trasladado por sus padres a un hospital para recibir atención médica. Aunque el incidente ocurrió el domingo, la denuncia se formalizó hasta el martes.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el menor se encuentra estable y ya rindió su declaración. Añadió que la Fiscalía continúa integrando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente a los responsables. También se analiza si existen antecedentes o reportes previos relacionados con los implicados.

Las investigaciones siguen en curso para determinar responsabilidades y definir la situación legal de los señalados, mientras se revisan todos los datos aportados a la carpeta de investigación.

(Con información de medios locales)