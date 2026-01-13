Alerta Diócesis por aumento de suicidios en Piedras Negras, pide Obispo fortalecer unión familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el aumento de casos de suicidio en la región, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, expresó su preocupación y llamó a reforzar el papel de la familia como primer espacio de contención y acompañamiento emocional.

El prelado señaló que este tema fue uno de los ejes centrales en la reciente asamblea del Movimiento Familiar Cristiano, donde se subrayó que la responsabilidad principal de los matrimonios es velar por el bienestar integral de sus hijos y demás integrantes del hogar.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia invernal en Monclova, mueren dos veladores por inclemente frío

“Ese es el deber primordial de cada padre y madre: debemos estar presentes. Si la familia no se hace cargo de sus integrantes, estos quedan en una situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Miranda Guardiola advirtió que la falta de atención y acompañamiento dentro del entorno familiar puede abrir la puerta a problemáticas como la drogadicción, la depresión y, en los casos más extremos, el suicidio, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los vínculos afectivos desde el hogar.

Finalmente, reconoció que existen programas gubernamentales de apoyo, pero subrayó que su impacto será limitado si no se complementan con la participación activa de la sociedad civil y de instituciones como la Iglesia, que —dijo— tienen un papel clave en la reconstrucción del tejido social.