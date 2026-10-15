AMPI y UNID firman convenio para impulsar el desarrollo profesional de estudiantes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la preparación académica de los jóvenes y ampliar sus oportunidades en el mercado laboral, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Piedras Negras, formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

Así lo dio a conocer Claudia Parra, presidenta del organismo inmobiliario en esta frontera, quien explicó que este acuerdo forma parte de las acciones de responsabilidad social del plan de trabajo de la asociación, orientado a apoyar la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de instituciones educativas locales.