AMPI y UNID firman convenio para impulsar el desarrollo profesional de estudiantes en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    AMPI y UNID firman convenio para impulsar el desarrollo profesional de estudiantes en Piedras Negras
    Claudia Parra, presidenta de AMPI en Piedras Negras, destacó la importancia de vincular al sector inmobiliario con las instituciones educativas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

AMPI Piedras Negras y la UNID firmaron un convenio para fortalecer la capacitación de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional en el sector inmobiliario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la preparación académica de los jóvenes y ampliar sus oportunidades en el mercado laboral, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Piedras Negras, formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

Así lo dio a conocer Claudia Parra, presidenta del organismo inmobiliario en esta frontera, quien explicó que este acuerdo forma parte de las acciones de responsabilidad social del plan de trabajo de la asociación, orientado a apoyar la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de instituciones educativas locales.

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La dirigente detalló que el convenio permitirá implementar estrategias conjuntas para brindar a los alumnos capacitación continua y herramientas actualizadas que complementen su formación en las aulas. Asimismo, destacó la relevancia de carreras como Valuación, dada su estrecha vinculación con el sector inmobiliario y la alta demanda de personal técnico especializado.

A través de esta alianza, AMPI busca compartir la experiencia de sus agremiados y abrir espacios para que las nuevas generaciones conozcan diversos campos de desempeño profesional. Finalmente, Parra reiteró el compromiso de la asociación para seguir colaborando con el sector educativo e impulsar el talento joven en la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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