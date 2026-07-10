Amplían hasta el 31 de julio el registro en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, campus Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Amplían hasta el 31 de julio el registro en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, campus Piedras Negras
    La Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), campus Piedras Negras, anunció la ampliación del periodo de registro hasta el próximo viernes 31 de julio. ARCHIVO

La institución ofrece las licenciaturas en Estudios Sociales y Medicina Integral; aún hay lugares disponibles para el próximo ciclo escolar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de que más jóvenes de la región puedan acceder a estudios superiores gratuitos, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), campus Piedras Negras, amplió el periodo de registro hasta el próximo 31 de julio.

La docente de la institución, Argelia Gallegos Martínez, informó que hasta el momento se han entregado 176 fichas de inscripción. Sin embargo, aún hay espacios disponibles para alcanzar el cupo máximo de 300 estudiantes en las licenciaturas de Estudios Sociales y Medicina Integral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/no-hay-sequia-en-el-campo-de-piedras-negras-su-condicion-actual-es-anormalmente-seca-confirma-desarrollo-rural-OF22059520

Explicó que las personas interesadas deberán presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, credencial de elector, certificado de bachillerato y una carta de motivos. En el caso de los egresados recientes de preparatoria, también se solicita una constancia de terminación de estudios.

Las Universidades del Bienestar Benito Juárez García forman parte de un proyecto federal orientado a ampliar el acceso a la educación superior gratuita, principalmente en comunidades rurales y zonas urbanas con mayores necesidades.

Actualmente, este sistema cuenta con más de 215 sedes en el país y ofrece programas académicos enfocados en áreas como salud, medio ambiente, agroalimentación, ingenierías y desarrollo comunitario. Además, brinda apoyos para facilitar la permanencia de los estudiantes.

En el caso de Piedras Negras, el campus ofrece la licenciatura en Medicina Integral, enfocada en la formación de profesionales de la salud, y la de Estudios Sociales, dirigida a la preparación de especialistas en políticas públicas, desarrollo comunitario y análisis social, con el propósito de ampliar las opciones educativas para los jóvenes de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aspirantes
Educación
Universidades

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


SEP

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La sucia política norteamericana

La sucia política norteamericana
true

Coahuila: Interesan Jericó Abramo y Enrique Martínez y Morales a Morena y MC para 2027
true

POLITICÓN: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ¿un ‘soldado’ de la 4T con gustos neoliberales?
Katy Salinas afirmó que la violencia familiar ha cambiado de dinámica y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos hacia sus madres.

Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila
Tomás Gutiérrez Merino informó que nuevas inversiones privadas fortalecerán los parques industriales de Ramos Arizpe pese al escenario internacional.

Ramos Arizpe anuncia inversiones por 200 mdd pese a retos del T-MEC
Medina continúa dentro del proceso mundialista tras participar en la gira de preparación realizada en España.

Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia
Un sacerdote y unas monjas bendecían los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela.

Entre ruinas y cadáveres, Venezuela afronta el costo humano de los terremotos
Trump informó que Estados Unidos aceptó retomar el diálogo con Irán tras una solicitud de Teherán, pese a sostener que el alto al fuego ya terminó.

Trump reabre diálogo con Irán pese a declarar terminado el alto al fuego y llamar “basura” a su gobierno