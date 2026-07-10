Amplían hasta el 31 de julio el registro en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, campus Piedras Negras

La docente de la institución, Argelia Gallegos Martínez, informó que hasta el momento se han entregado 176 fichas de inscripción. Sin embargo, aún hay espacios disponibles para alcanzar el cupo máximo de 300 estudiantes en las licenciaturas de Estudios Sociales y Medicina Integral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de que más jóvenes de la región puedan acceder a estudios superiores gratuitos, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), campus Piedras Negras , amplió el periodo de registro hasta el próximo 31 de julio.

Explicó que las personas interesadas deberán presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, credencial de elector, certificado de bachillerato y una carta de motivos. En el caso de los egresados recientes de preparatoria, también se solicita una constancia de terminación de estudios.

Las Universidades del Bienestar Benito Juárez García forman parte de un proyecto federal orientado a ampliar el acceso a la educación superior gratuita, principalmente en comunidades rurales y zonas urbanas con mayores necesidades.

Actualmente, este sistema cuenta con más de 215 sedes en el país y ofrece programas académicos enfocados en áreas como salud, medio ambiente, agroalimentación, ingenierías y desarrollo comunitario. Además, brinda apoyos para facilitar la permanencia de los estudiantes.

En el caso de Piedras Negras, el campus ofrece la licenciatura en Medicina Integral, enfocada en la formación de profesionales de la salud, y la de Estudios Sociales, dirigida a la preparación de especialistas en políticas públicas, desarrollo comunitario y análisis social, con el propósito de ampliar las opciones educativas para los jóvenes de la región.