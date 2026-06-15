Ante intensas lluvias e inundaciones, SEDENA despliega Plan DN-III-E en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Ante intensas lluvias e inundaciones, SEDENA despliega Plan DN-III-E en Piedras Negras
    Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron labores de auxilio a la población. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las precipitaciones provocaron severas inundaciones en distintos sectores de la ciudad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las torrenciales lluvias registradas durante la madrugada de este lunes en el noreste de Coahuila dejaron un acumulado cercano a las ocho pulgadas de precipitación, provocando severas inundaciones en diversos sectores de Piedras Negras.

Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E para brindar apoyo inmediato a la población afectada.

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Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos de consideración, el cierre de importantes vialidades y el ingreso de agua a decenas de viviendas ubicadas en colonias como Vista Hermosa, Argentinas, Las Haciendas, Suterm, Acoros y El Edén.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron recorridos por las zonas afectadas para auxiliar a las familias damnificadas, rescatar automovilistas que quedaron atrapados en calles inundadas y trasladar a personas a albergues temporales, luego de que sus hogares resultaran anegados.

Las labores de apoyo se concentraron en los sectores con mayores afectaciones, donde el nivel del agua dificultó la movilidad y puso en riesgo a los habitantes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la evaluación de daños y continúan con los trabajos de atención a la emergencia. Mientras tanto, ciudadanos han reportado inundaciones en distintos puntos de la ciudad, así como vehículos varados e incluso arrastrados por la corriente en vados y zonas bajas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por áreas inundadas mientras persistan las condiciones de riesgo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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