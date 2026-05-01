Arranca registro nacional de programas sociales para adultos mayores en la Región Norte

De acuerdo con la funcionaria, la Secretaría del Bienestar impulsa este proceso como parte de las acciones para ampliar la cobertura de apoyos destinados a personas en edad avanzada en todo el país.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La subdelegada de Programas del Bienestar en la Región Norte, Rocío Domínguez Vital, anunció el inicio del registro nacional para programas sociales dirigidos a adultos mayores, vigente del 27 de abril al 3 de mayo.

En Piedras Negras, el módulo de registro se encuentra instalado en un salón de hotel, a un costado del Teatro Pepe Maldonado, donde se brinda atención directa a la ciudadanía. El horario es de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas. De manera tentativa, el viernes o sábado el módulo podría trasladarse al centro comunitario de la colonia Los Pinos.

Podrán inscribirse mujeres que estén por cumplir o ya tengan 60 años al 3 de mayo, así como hombres que cumplan o tengan 65 años en esa misma fecha. Los requisitos incluyen copia de la credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio reciente y acta de nacimiento.

Domínguez Vital hizo un llamado a la población interesada a acudir dentro del periodo establecido, subrayando que este registro nacional busca garantizar el acceso oportuno a los programas sociales y fortalecer la protección de los adultos mayores en la región.