Continúa impulso a taxis eléctricos en Piedras Negras con nuevas unidades

La primera unidad se integró a inicios de 2025, la segunda a finales del mismo año y recientemente se sumó una tercera, todas en servicio activo en distintos puntos de la ciudad. Castro destacó que estos vehículos representan una alternativa de nueva generación que no produce emisiones contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a promover un modelo de transporte más sustentable.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El servicio de transporte público tipo taxi en Piedras Negras avanza hacia la modernización con la incorporación de vehículos eléctricos. El director de Transporte Público Municipal , Homero Castro, informó que actualmente ya operan tres unidades en la ciudad.

Además del beneficio ambiental, los operadores registran un ahorro significativo en combustible, estimado entre 21 mil y 22 mil pesos mensuales por unidad, lo que representa un respaldo importante para concesionarios y choferes.

De acuerdo con la agencia automotriz, las unidades cuentan con garantía de batería por cuatro años y con la entrega anual de cuatro llantas nuevas, lo que reduce los costos de mantenimiento. Su valor oscila entre 270 mil y poco más de 300 mil pesos, e incluyen comodidades como conectividad limitada a internet, mejorando la experiencia tanto de operadores como de usuarios.

A nivel nacional, la Ciudad de México concentra la mayor parte de los taxis eléctricos en operación, con una meta de al menos mil unidades renovadas en 2026 dentro del Programa de Sustitución Sostenible de Taxis. En contraste, Piedras Negras se suma a esta tendencia con tres unidades ya en servicio, posicionándose como pionera en la región norte del país.

El funcionario aseguró que el municipio mantiene abierta la invitación a los concesionarios para sumar más taxis eléctricos a la flotilla, como parte de la estrategia impulsada por la administración del alcalde Jacobo Rodríguez, enfocada en modernizar el transporte público con unidades seguras, reguladas y plenamente identificadas.