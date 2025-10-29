Arrestan a dos menores con droga tras presuntos daños e incendio de vehículo en Nava

Piedras Negras
/ 29 octubre 2025
    Arrestan a dos menores con droga tras presuntos daños e incendio de vehículo en Nava
    Los adolescentes fueron captados con el rostro cubierto al momento de los destrozos en la colonia 2 de Agosto. FOTO: REDES SOCIALES

Se investiga si actuaron por represalia tras la ruptura de una relación sentimental y si fueron enviados por un tercero

NAVA, COAH.- Dos menores de 16 años fueron asegurados en el municipio de Nava tras su presunta participación en daños a una vivienda y la quema de un vehículo, según información de la Fiscalía General del Estado.

El incidente ocurrió en la colonia 2 de Agosto, donde los afectados denunciaron que varias personas encapuchadas ingresaron a su domicilio, ocasionaron destrozos y prendieron fuego a un automóvil estacionado frente a la vivienda. Tras los hechos, la familia acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

$!La Fiscalía de Nava investiga la posible participación de los menores en otros delitos relacionados con violencia juvenil.
La Fiscalía de Nava investiga la posible participación de los menores en otros delitos relacionados con violencia juvenil. FOTO: REDES SOCIALES

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las indagaciones y lograron la detención de los adolescentes, identificados como Brandon “N” y Víctor “N”. Durante el aseguramiento, a los menores se les encontraron varias dosis de la droga conocida como cristal, motivo por el cual también fueron puestos a disposición del Ministerio Público por posesión de narcóticos.

De manera extraoficial, se mencionó que los adolescentes habrían sido enviados por una tercera persona para causar los daños en la propiedad y el vehículo. Asimismo, los denunciantes indicaron que uno de los jóvenes habría tenido una relación sentimental con la hija de la familia, que terminó recientemente, lo que podría haber motivado la agresión como acto de represalia.

$!El vehículo incendiado quedó completamente dañado frente a la vivienda afectada.
El vehículo incendiado quedó completamente dañado frente a la vivienda afectada. FOTO: REDES SOCIALES

El delegado de la Fiscalía en la zona, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que se integra una carpeta de investigación por los delitos de daños a la propiedad e incendio, además de analizar si los menores podrían estar relacionados con otros casos. Los adolescentes permanecen bajo custodia del Ministerio Público especializado en adolescentes mientras se definen las acciones legales correspondientes.

Las autoridades mantienen operativos de investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y prevenir posibles nuevos incidentes en la comunidad.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

