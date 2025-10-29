Decide joven de 20 años quitarse la vida en su domicilio de Zaragoza

Piedras Negras
/ 29 octubre 2025
    Decide joven de 20 años quitarse la vida en su domicilio de Zaragoza
    Allegados señalaron que Miguel Ángel Cruz enfrentaba problemas de depresión y consumo de drogas sintéticas. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Autoridades alertan sobre el aumento de suicidios entre jóvenes en la Región Norte de Coahuila, relacionados con consumo de drogas

ZARAGOZA, COAH.- La madrugada de ayer martes, un joven de 20 años fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la esquina de las calles Galeana y Cuauhtémoc, en la Zona Centro de Zaragoza.

El fallecido, identificado como Miguel Ángel ¨N¨, fue hallado colgado en el baño por su madre alrededor de las 04:00 horas. Tras descubrir la escena, familiares intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a otra área de la casa, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte al número de emergencias 911 y confirmaron el deceso. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado ordenó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos procedieron con el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

De manera extraoficial, allegados indicaron que Miguel Ángel ¨N¨ padecía fuertes crisis depresivas y consumía sustancias sintéticas como cristal y metanfetaminas, factores que podrían haber influido en la decisión de terminar con su vida.

Especialistas y autoridades han alertado sobre un incremento de suicidios entre jóvenes en la Región Norte de Coahuila. Hasta la fecha, se han registrado alrededor de 50 casos similares durante el presente año en municipios como Piedras Negras, Acuña y la región de los Cinco Manantiales, muchos de ellos relacionados con el consumo de drogas sintéticas.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y familiares, quienes hacen un llamado a reforzar la atención en salud mental y los programas de prevención de adicciones, con el fin de disminuir los riesgos y evitar tragedias similares.

Este lamentable incidente pone de relieve la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las adicciones y la importancia de la intervención temprana en situaciones de depresión y consumo de sustancias.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

