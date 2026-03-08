Arroja aceite hirviendo a su expareja y la deja grave en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un violento episodio de agresión se registró la tarde del sábado en la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras, donde una mujer resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro después de que su expareja presuntamente le arrojara aceite hirviendo dentro de su propia vivienda.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Alfredo Breceda, donde la víctima, identificada como Diana ¨N¨, se encontraba en el interior de la casa preparando alimentos para sus hijos cuando se produjo la agresión. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre señalado como responsable, identificado como Antonio, ingresó al domicilio por la parte trasera y posteriormente lanzó aceite caliente directamente al rostro de la mujer, provocándole lesiones de consideración.

Los gritos de la víctima alertaron a vecinos del sector, quienes acudieron al domicilio para brindarle ayuda. Durante esos momentos, una de las hijas de la mujer salió a la calle para pedir apoyo, lo que permitió que otras personas del área se acercaran a auxiliarla mientras solicitaban la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

De manera inmediata, algunas vecinas intentaron brindarle ayuda aplicando pasta dental en el rostro como medida improvisada para aliviar el dolor mientras llegaba la atención médica.

Tras el reporte, socorristas del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la mujer al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde quedó internada para recibir atención médica especializada. De acuerdo con la información disponible, su estado de salud fue reportado como reservado debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar también se presentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y desplegaron un operativo para tratar de localizar al presunto agresor, quien abandonó el sitio tras el ataque.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la agresión. La víctima únicamente refirió a las autoridades que la relación con el hombre había terminado recientemente.

(Con información de medios locales)