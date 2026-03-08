Arroja aceite hirviendo a su expareja y la deja grave en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 8 marzo 2026
    Arroja aceite hirviendo a su expareja y la deja grave en Piedras Negras
    Paramédicos trasladaron a la víctima al Hospital General Salvador Chavarría. REDES SOCIALES

La agresión ocurrió frente a los hijos de la víctima, quienes se encontraban dentro del domicilio cuando ocurrió el ataque

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un violento episodio de agresión se registró la tarde del sábado en la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras, donde una mujer resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro después de que su expareja presuntamente le arrojara aceite hirviendo dentro de su propia vivienda.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Alfredo Breceda, donde la víctima, identificada como Diana ¨N¨, se encontraba en el interior de la casa preparando alimentos para sus hijos cuando se produjo la agresión. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre señalado como responsable, identificado como Antonio, ingresó al domicilio por la parte trasera y posteriormente lanzó aceite caliente directamente al rostro de la mujer, provocándole lesiones de consideración.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Piedras Negras respalda construcción del puente Puerto Verde

Los gritos de la víctima alertaron a vecinos del sector, quienes acudieron al domicilio para brindarle ayuda. Durante esos momentos, una de las hijas de la mujer salió a la calle para pedir apoyo, lo que permitió que otras personas del área se acercaran a auxiliarla mientras solicitaban la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

De manera inmediata, algunas vecinas intentaron brindarle ayuda aplicando pasta dental en el rostro como medida improvisada para aliviar el dolor mientras llegaba la atención médica.

Tras el reporte, socorristas del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la mujer al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde quedó internada para recibir atención médica especializada. De acuerdo con la información disponible, su estado de salud fue reportado como reservado debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar también se presentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y desplegaron un operativo para tratar de localizar al presunto agresor, quien abandonó el sitio tras el ataque.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la agresión. La víctima únicamente refirió a las autoridades que la relación con el hombre había terminado recientemente.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Violencia

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio