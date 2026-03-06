Alcalde de Piedras Negras respalda construcción del puente Puerto Verde

Piedras Negras
/ 6 marzo 2026
    Alcalde de Piedras Negras respalda construcción del puente Puerto Verde
    El gobierno municipal considera que oponerse a una inversión de esta magnitud no era viable. ESPECIAL

El edil reconoció que hubo sectores escépticos sobre la viabilidad de la obra

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez celebró la confirmación de un proyecto de inversión que durante cerca de dos años estuvo en discusión y generó opiniones encontradas en la región: la construcción del tercer puente internacional Puerto Verde.

Rodríguez reconoció que hubo sectores escépticos sobre la posibilidad de que la obra se concretara, mientras que otros confiaban en que finalmente se materializaría. No obstante, destacó que la iniciativa despertó una gran expectativa entre la ciudadanía y los actores económicos involucrados.

Desde la perspectiva del gobierno municipal, afirmó que oponerse a un proyecto de tal magnitud era impensable. En contraste, señaló que en la ciudad de Eagle Pass, Texas, aún persisten posturas divididas entre el condado y las autoridades locales, situación que consideró comprensible dada la relevancia de la propuesta.

En Piedras Negras, subrayó, las inversiones son recibidas con entusiasmo. Explicó que la construcción de una nueva ruta traerá beneficios importantes, especialmente frente a los problemas de tráfico que actualmente se registran en la vía fiscal. Una de las principales ventajas, añadió, es que la nueva carretera no atravesará zonas residenciales, lo que permitirá un flujo vehicular más ágil y reducirá los impactos en áreas habitadas.

$!Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, respalda el proyecto.
Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, respalda el proyecto. CORTESÍA

“Estamos contentos”, expresó el edil al referirse a las oportunidades que abre el proyecto para la ciudad.

El alcalde recordó que las gestiones comenzaron desde la etapa de transición gubernamental, cuando los responsables de la iniciativa se acercaron al equipo entrante. Posteriormente, ya en funciones, se realizaron reuniones para afinar los detalles.

Rodríguez aseguró que el gobierno municipal está preparado para colaborar en todo lo necesario. “Estamos en la mejor disposición para ver cómo podemos apoyar”, dijo, al enfatizar que el objetivo es seguir impulsando el desarrollo económico de Piedras Negras.

Finalmente, destacó que este proyecto se suma a otras acciones orientadas a transformar la dinámica económica del municipio, con la meta de consolidarlo como un referente regional en infraestructura y atracción de inversiones.

