Asegura FGR más de 20 kg de metanfetamina líquida en camioneta en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 8 diciembre 2025
    Asegura FGR más de 20 kg de metanfetamina líquida en camioneta en Piedras Negras
    Los ocupantes de la camioneta fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Se investiga la posible existencia de un laboratorio clandestino en la zona fronteriza, vinculado con el cargamento de cristal asegurado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de 20 kilogramos de metanfetamina en estado líquido durante una inspección de rutina en el punto de control de la antigua garita del kilómetro 53, en la carretera que conecta con la frontera en Piedras Negras.

La intervención se realizó sobre una camioneta Chrysler Pacifica de color verde, que previamente había pasado por un filtro de revisión militar. Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades en el tanque de gasolina y en los arneses que lo sostenían, elementos que no correspondían al modelo original del vehículo. Estas anomalías generaron sospechas, por lo que se procedió a un análisis más exhaustivo.

Al enviar la unidad al escáner y realizar una revisión física, se identificó un doble fondo en el tanque de combustible. En su interior se encontraba un líquido cristalino que comenzó a solidificarse al contacto con el aire. Pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de metanfetamina.

Los ocupantes de la camioneta fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR informó que el caso será objeto de investigaciones más profundas debido a la cantidad asegurada y la logística utilizada para ocultar la droga.

Según las autoridades, la preparación de este tipo de metanfetamina en estado líquido requiere personal especializado y un laboratorio equipado, por lo que no se descarta la existencia de un centro de operaciones en la región fronteriza, posiblemente en Piedras Negras o Acuña. Derivado de estas pesquisas, se anticipan cateos en el norte del estado en los próximos días con el objetivo de localizar y detener a más personas vinculadas con esta red.

El aseguramiento de la droga se da en un contexto de reforzamiento de los controles en la frontera, donde las inspecciones rutinarias continúan siendo un elemento clave para detectar operaciones de narcotráfico.

(Con información de medios locales)

Temas


Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


FGR

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

