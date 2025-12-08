Eagle Pass y Coahuila sellan acuerdo para ampliar el Puente Internacional II

EAGLE PASS, COAH.- El alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, firmaron un compromiso institucional para acelerar y coordinar los trabajos del proyecto de ampliación del Puente Internacional II, infraestructura considerada clave para el desarrollo económico de la región Eagle Pass–Piedras Negras.

El acuerdo se concretó durante una reunión celebrada en el Palacio de Gobierno de Saltillo.

Ambos mandatarios revisaron los avances técnicos de la obra y coincidieron en que la ampliación del puente —estrechamente vinculada con la modernización de la Carretera 57— representa un punto de inflexión para el futuro del comercio bilateral, al fortalecer uno de los corredores logísticos más importantes entre México y Estados Unidos.