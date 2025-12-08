Eagle Pass y Coahuila sellan acuerdo para ampliar el Puente Internacional II
El alcalde Aaron Valdez destaca que la obra es una inversión directa en el futuro económico de la región
EAGLE PASS, COAH.- El alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, firmaron un compromiso institucional para acelerar y coordinar los trabajos del proyecto de ampliación del Puente Internacional II, infraestructura considerada clave para el desarrollo económico de la región Eagle Pass–Piedras Negras.
El acuerdo se concretó durante una reunión celebrada en el Palacio de Gobierno de Saltillo.
Ambos mandatarios revisaron los avances técnicos de la obra y coincidieron en que la ampliación del puente —estrechamente vinculada con la modernización de la Carretera 57— representa un punto de inflexión para el futuro del comercio bilateral, al fortalecer uno de los corredores logísticos más importantes entre México y Estados Unidos.
Valdez destacó que el proyecto no solo reducirá tiempos de cruce y mejorará la movilidad, sino que generará beneficios directos para la vida cotidiana de miles de familias, además de impulsar nuevas oportunidades económicas y productivas.
“Este proyecto es más que una obra de infraestructura; es una inversión en el futuro de Eagle Pass”, afirmó.
Como resultado del encuentro, Valdez y Jiménez Salinas acordaron redoblar esfuerzos, avanzar en la coordinación técnica y mantener una agenda conjunta que permita agilizar la construcción y consolidar la competitividad regional.
“Eagle Pass avanza cuando ambos lados del río trabajamos con un mismo propósito”, reiteró el alcalde.