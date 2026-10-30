Aseguran más de 51 kilos de droga en bodega de la colonia Real del Norte en Piedras Negras

La intervención se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Adrián Aguirre Benavides, donde personal de la Agencia de Investigación Criminal encontró diversos paquetes encintados que contenían sustancias con características similares al cristal y la cocaína.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un inmueble que presuntamente era utilizado como bodega para almacenar y trasladar droga hacia Estados Unidos quedó bajo investigación de las autoridades, luego de que agentes localizaran más de 51 kilogramos de sustancias ilícitas durante un cateo en la colonia Real del Norte, en Piedras Negras.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que el operativo derivó de una investigación iniciada tras la detención de una persona. A partir de las indagatorias se integró una carpeta y se obtuvo de un juez la autorización para intervenir el domicilio.

El desglose del aseguramiento fue de 38.30 kilogramos de una sustancia granulada con características similares al cristal y otros 13.15 kilogramos de polvo blanco, presuntamente cocaína, para un peso conjunto de 51.45 kilogramos.

Durante la revisión también se encontraron una escopeta, equipo táctico y otros objetos relacionados con la investigación. Entre los artículos asegurados se reportaron 94 cartuchos útiles de distintos calibres, un chaleco balístico, una báscula gramera y cuatro cámaras de videovigilancia.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta a que el inmueble no era utilizado como punto de venta, sino como un espacio de almacenamiento de narcóticos que posteriormente serían trasladados hacia Estados Unidos.

Por el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para establecer quién estaba a cargo de la propiedad y determinar la posible participación de otras personas en el manejo y traslado de las sustancias.

Finalmente, todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará la situación jurídica de los posibles involucrados.

(Con información de medios locales)