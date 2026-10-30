Aseguran más de 51 kilos de droga en bodega de la colonia Real del Norte en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Aseguran más de 51 kilos de droga en bodega de la colonia Real del Norte en Piedras Negras
    La Fiscalía investiga si la propiedad era utilizada como bodega para almacenar narcóticos que presuntamente serían trasladados a Estados Unidos. ARCHIVO

La investigación comenzó tras la detención de una persona; la Fiscalía indaga si el inmueble era utilizado para almacenar narcóticos antes de trasladarlos hacia Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un inmueble que presuntamente era utilizado como bodega para almacenar y trasladar droga hacia Estados Unidos quedó bajo investigación de las autoridades, luego de que agentes localizaran más de 51 kilogramos de sustancias ilícitas durante un cateo en la colonia Real del Norte, en Piedras Negras.

La intervención se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Adrián Aguirre Benavides, donde personal de la Agencia de Investigación Criminal encontró diversos paquetes encintados que contenían sustancias con características similares al cristal y la cocaína.

Catean casa en construcción y aseguran presunta droga en Piedras Negras

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que el operativo derivó de una investigación iniciada tras la detención de una persona. A partir de las indagatorias se integró una carpeta y se obtuvo de un juez la autorización para intervenir el domicilio.

El desglose del aseguramiento fue de 38.30 kilogramos de una sustancia granulada con características similares al cristal y otros 13.15 kilogramos de polvo blanco, presuntamente cocaína, para un peso conjunto de 51.45 kilogramos.

Durante la revisión también se encontraron una escopeta, equipo táctico y otros objetos relacionados con la investigación. Entre los artículos asegurados se reportaron 94 cartuchos útiles de distintos calibres, un chaleco balístico, una báscula gramera y cuatro cámaras de videovigilancia.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta a que el inmueble no era utilizado como punto de venta, sino como un espacio de almacenamiento de narcóticos que posteriormente serían trasladados hacia Estados Unidos.

Por el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para establecer quién estaba a cargo de la propiedad y determinar la posible participación de otras personas en el manejo y traslado de las sustancias.

Finalmente, todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará la situación jurídica de los posibles involucrados.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otra desaparecida

Otra desaparecida
El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo

El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Políticos y San Juditas
El bloqueo de Venustiano Carranza llegó a su tercer día sin un acuerdo anunciado para restablecer la circulación. Los manifestantes convocaron a un tendedero de testimonios que permanecerá hasta el término de la protesta.

Llega personal jurídico al Tec Saltillo; estudiantes preparan actividades en el bloqueo
Recuerdo. Las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos tomarán distintos espacios públicos de la ciudad con propuestas que combinan arte, memoria y tradición.

¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana
Isaac del Toro conquistó su segundo Premio Nacional de Deportes consecutivo, mientras que Guillermo Ochoa fue reconocido por su histórica trayectoria con la Selección Mexicana.

Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026; conoce a los galardonados
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario en Urda, España, el 28 de octubre de 2026.

Una pareja de socorristas de Florida sobrevivió al accidente ferroviario en España que dejó 69 muertos y luego actuó con rapidez para salvar vidas
Los antecedentes electorales del pontífice también revelan que ha participado en distintas elecciones primarias desde el año 2000.

El papa León XIV hace historia al convertirse en el primer papa en votar en las elecciones generales de EU