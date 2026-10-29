Catean casa en construcción y aseguran presunta droga en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Catean casa en construcción y aseguran presunta droga en Piedras Negras
    Personal de la Agencia de Investigación Criminal y otras corporaciones resguardó el área mientras se realizaban las diligencias. MARTÍN ROJAS

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió asegurar presunta droga en una vivienda en construcción de la colonia Los Pinos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de un kilogramo de una sustancia con características de metanfetamina fue asegurado durante un cateo en una vivienda de la colonia Los Pinos, en Piedras Negras, donde las autoridades investigaban posibles actividades de venta de drogas. La intervención concluyó sin personas detenidas.

La diligencia se realizó la noche del martes en un inmueble ubicado en la calle Nogal, en el cruce con la avenida Los Pinos. El domicilio, que se encontraba en construcción, fue intervenido mediante una orden judicial derivada de una carpeta de investigación iniciada tras un reporte anónimo sobre la presunta comercialización de narcóticos.

Hallan por tercera ocasión restos humanos en arroyo de Piedras Negras

Durante la inspección, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal ministerial y peritos, localizaron varios envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal.

El peso preliminar reportado fue superior a un kilogramo; sin embargo, la cantidad definitiva y la composición del material deberán establecerse mediante los análisis químicos correspondientes.

En el despliegue también participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes mantuvieron acordonada el área mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la denuncia anónima dio pie a la integración de la investigación y a la solicitud de autorización judicial para inspeccionar el inmueble.

Al concluir el cateo, la vivienda quedó asegurada mientras continúan las indagatorias para determinar la procedencia de la sustancia y establecer quiénes podrían estar relacionados con los hechos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones derivadas de esta intervención.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Escudo de las Américas

Escudo de las Américas
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Carece de representatividad empresariado de Monclova
La cercanía entre vivienda y empleo puede reducir gastos de traslado y liberar tiempo para actividades personales y familiares. En la imagen, Veredas Residencial. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?
Los manifestantes entregaron un escrito formal en el que advierten sobre los riesgos operativos y económicos del nuevo modelo judicial.

Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato.

Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami.

Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’
El papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado