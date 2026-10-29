Catean casa en construcción y aseguran presunta droga en Piedras Negras

La diligencia se realizó la noche del martes en un inmueble ubicado en la calle Nogal, en el cruce con la avenida Los Pinos. El domicilio, que se encontraba en construcción, fue intervenido mediante una orden judicial derivada de una carpeta de investigación iniciada tras un reporte anónimo sobre la presunta comercialización de narcóticos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de un kilogramo de una sustancia con características de metanfetamina fue asegurado durante un cateo en una vivienda de la colonia Los Pinos, en Piedras Negras , donde las autoridades investigaban posibles actividades de venta de drogas. La intervención concluyó sin personas detenidas.

Durante la inspección, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal ministerial y peritos, localizaron varios envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal.

El peso preliminar reportado fue superior a un kilogramo; sin embargo, la cantidad definitiva y la composición del material deberán establecerse mediante los análisis químicos correspondientes.

En el despliegue también participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes mantuvieron acordonada el área mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la denuncia anónima dio pie a la integración de la investigación y a la solicitud de autorización judicial para inspeccionar el inmueble.

Al concluir el cateo, la vivienda quedó asegurada mientras continúan las indagatorias para determinar la procedencia de la sustancia y establecer quiénes podrían estar relacionados con los hechos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones derivadas de esta intervención.

(Con información de medios locales)