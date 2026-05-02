Aseguran ocho kilos de metanfetamina en operativo en Piedras Negras

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar, los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril de 2026, en cumplimiento de una orden técnica de investigación solicitada por la Fiscalía General del Estado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales permitió el aseguramiento de droga en esta ciudad fronteriza, como parte de las acciones de seguridad en la región norte de Coahuila .

En la intervención participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como corporaciones de la Policía Estatal y Municipal. El operativo se ejecutó en un inmueble ubicado en Piedras Negras.

Como resultado, se aseguraron ocho envoltorios de plástico con una sustancia con características de metanfetamina. Cada uno tenía un peso aproximado de un kilogramo, lo que suma un total cercano a ocho kilogramos.

También fueron asegurados una báscula gramera y el inmueble donde se localizó la droga, los cuales quedaron integrados como evidencia en la investigación.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las indagatorias y peritajes para determinar la situación jurídica correspondiente.

Las instituciones de seguridad señalaron que estos operativos se realizan en apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos. Asimismo, reiteraron su compromiso de combatir la delincuencia organizada y mantener la seguridad en la región.