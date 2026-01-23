Atacan a menor con balines y bate en colonia Villa Real de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 23 enero 2026
    Atacan a menor con balines y bate en colonia Villa Real de Piedras Negras
    Elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia Villa Real tras el reporte de la agresión. FOTO: ARCHIVO

El presunto responsable fue identificado, pero logró darse a la fuga, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un menor de 14 años resultó lesionado tras ser agredido con una pistola de balines y un bate de béisbol en la colonia Villa Real, en Piedras Negras, sin que hasta el momento se haya logrado la detención del presunto responsable.

El ataque fue reportado a las autoridades municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento de los hechos registrados en la calle Infanta Leonor, en la ampliación del sector Villa Real. En el lugar se confirmó que la víctima, identificada como Luis “N”, presentaba lesiones provocadas por el disparo de un balín, así como golpes causados con un objeto contundente.

TE PUEDE INTERESAR: Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova

De acuerdo con la información recabada, el probable responsable fue identificado como Brayan “N”, quien, tras agredir al menor, se dio a la fuga antes del arribo de los elementos policiacos. El agresor presuntamente portaba una pistola de balines, con la cual lesionó al adolescente, para posteriormente atacarlo con un bate de béisbol.

Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones para localizar al señalado, sin embargo, no se logró su aseguramiento. Las autoridades únicamente documentaron la agresión y recabaron los datos correspondientes para integrar el reporte del caso.

Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al menor lesionado. No obstante, el adolescente se negó a ser trasladado a un hospital en una unidad de emergencia. Ante esta situación, fueron sus propios familiares quienes se encargaron de llevarlo por sus medios a una clínica para que recibiera atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el estado de salud del menor, aunque se confirmó que las lesiones no requirieron traslado de urgencia por parte de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y dar con el paradero del presunto responsable, quien continúa prófugo. El caso quedó asentado en los registros policiales correspondientes, a fin de que se dé seguimiento conforme a los procedimientos legales.

(Con información de medios locales)

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón: Actos vergonzosos

Torreón: Actos vergonzosos
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
El empresario Carlos Slim reavivó el debate sobre el sistema de pensiones en México al sugerir que los adultos mayores continúen trabajando hasta los 75 años y que los apoyos como la Pensión del Bienestar y la jubilación del IMSS sean replanteados.

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años
El ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal, podría provocar temperaturas cercanas a los 0 grados al inicio de la próxima semana.

Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial.

Opinión: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?