Atacan a menor con balines y bate en colonia Villa Real de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un menor de 14 años resultó lesionado tras ser agredido con una pistola de balines y un bate de béisbol en la colonia Villa Real, en Piedras Negras, sin que hasta el momento se haya logrado la detención del presunto responsable.

El ataque fue reportado a las autoridades municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento de los hechos registrados en la calle Infanta Leonor, en la ampliación del sector Villa Real. En el lugar se confirmó que la víctima, identificada como Luis “N”, presentaba lesiones provocadas por el disparo de un balín, así como golpes causados con un objeto contundente.

De acuerdo con la información recabada, el probable responsable fue identificado como Brayan “N”, quien, tras agredir al menor, se dio a la fuga antes del arribo de los elementos policiacos. El agresor presuntamente portaba una pistola de balines, con la cual lesionó al adolescente, para posteriormente atacarlo con un bate de béisbol.

Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones para localizar al señalado, sin embargo, no se logró su aseguramiento. Las autoridades únicamente documentaron la agresión y recabaron los datos correspondientes para integrar el reporte del caso.

Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al menor lesionado. No obstante, el adolescente se negó a ser trasladado a un hospital en una unidad de emergencia. Ante esta situación, fueron sus propios familiares quienes se encargaron de llevarlo por sus medios a una clínica para que recibiera atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el estado de salud del menor, aunque se confirmó que las lesiones no requirieron traslado de urgencia por parte de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y dar con el paradero del presunto responsable, quien continúa prófugo. El caso quedó asentado en los registros policiales correspondientes, a fin de que se dé seguimiento conforme a los procedimientos legales.

(Con información de medios locales)