Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 23 enero 2026
    Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova
    La ambulancia del GUBC y el automóvil particular terminaron proyectados contra un poste tras el impacto. FOTO: REDES SOCIALES

El impacto generó riesgo de incendio en la ambulancia, lo que obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos y al acordonamiento del área

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este jueves en el bulevar Benito Juárez, en Monclova, dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas dos paramédicos, además de cuantiosos daños materiales y la destrucción de un poste de madera.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, a la altura de la colonia Guadalupe, en el cruce con la calle Michoacán, frente a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME). En ese punto, una ambulancia del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) fue impactada por un vehículo particular que se atravesó sin respetar la preferencia vial.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza UTC impacto en su comunidad universitaria de recortes en General Motors

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la ambulancia identificada con el número económico 5101 circulaba sobre el bulevar Benito Juárez en dirección de oriente a poniente, cuando un automóvil Toyota Corolla gris intentó incorporarse hacia la calle Branquilla, saliendo de manera intempestiva desde la calle Michoacán y omitiendo el alto obligatorio.

La maniobra provocó un impacto directo entre ambas unidades, lo que ocasionó que tanto la ambulancia como el vehículo particular fueran proyectados hacia el costado izquierdo del bulevar, terminando ambos contra un poste de madera propiedad de una empresa de telecomunicaciones, el cual quedó partido en dos y representó un riesgo adicional en la zona.

En el accidente resultaron lesionados la conductora de la ambulancia, Zuleima ¨N¨, así como Gustavo ¨N¨, quien viajaba como acompañante en la unidad de emergencia. También fueron atendidos el conductor del automóvil particular, Tomás ¨N¨, de 24 años, y sus dos acompañantes: Carolina, de 18 años, y un menor de 13 años.

Tras el choque se reportó un posible riesgo de incendio en la ambulancia, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para descartar cualquier situación de peligro, logrando controlar el área sin que se registrara una emergencia mayor.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica. Ninguna de las personas involucradas fue reportada en estado crítico al momento del traslado.

TE PUEDE INTERESAR: Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinaron el retiro de las unidades siniestradas mediante grúas. En tanto, personal de Protección Civil acordonó el área debido al riesgo que representaba el poste dañado, en espera de su reemplazo.

El accidente provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos, mientras se llevaban a cabo las labores de atención, peritaje y retiro de los vehículos involucrados.

(Con información de medios locales)

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón: Actos vergonzosos

Torreón: Actos vergonzosos
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
El empresario Carlos Slim reavivó el debate sobre el sistema de pensiones en México al sugerir que los adultos mayores continúen trabajando hasta los 75 años y que los apoyos como la Pensión del Bienestar y la jubilación del IMSS sean replanteados.

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años
El ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal, podría provocar temperaturas cercanas a los 0 grados al inicio de la próxima semana.

Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial.

Opinión: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?