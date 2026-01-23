Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este jueves en el bulevar Benito Juárez, en Monclova, dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas dos paramédicos, además de cuantiosos daños materiales y la destrucción de un poste de madera.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, a la altura de la colonia Guadalupe, en el cruce con la calle Michoacán, frente a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME). En ese punto, una ambulancia del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) fue impactada por un vehículo particular que se atravesó sin respetar la preferencia vial.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza UTC impacto en su comunidad universitaria de recortes en General Motors

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la ambulancia identificada con el número económico 5101 circulaba sobre el bulevar Benito Juárez en dirección de oriente a poniente, cuando un automóvil Toyota Corolla gris intentó incorporarse hacia la calle Branquilla, saliendo de manera intempestiva desde la calle Michoacán y omitiendo el alto obligatorio.

La maniobra provocó un impacto directo entre ambas unidades, lo que ocasionó que tanto la ambulancia como el vehículo particular fueran proyectados hacia el costado izquierdo del bulevar, terminando ambos contra un poste de madera propiedad de una empresa de telecomunicaciones, el cual quedó partido en dos y representó un riesgo adicional en la zona.

En el accidente resultaron lesionados la conductora de la ambulancia, Zuleima ¨N¨, así como Gustavo ¨N¨, quien viajaba como acompañante en la unidad de emergencia. También fueron atendidos el conductor del automóvil particular, Tomás ¨N¨, de 24 años, y sus dos acompañantes: Carolina, de 18 años, y un menor de 13 años.

Tras el choque se reportó un posible riesgo de incendio en la ambulancia, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para descartar cualquier situación de peligro, logrando controlar el área sin que se registrara una emergencia mayor.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica. Ninguna de las personas involucradas fue reportada en estado crítico al momento del traslado.

TE PUEDE INTERESAR: Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinaron el retiro de las unidades siniestradas mediante grúas. En tanto, personal de Protección Civil acordonó el área debido al riesgo que representaba el poste dañado, en espera de su reemplazo.

El accidente provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos, mientras se llevaban a cabo las labores de atención, peritaje y retiro de los vehículos involucrados.

(Con información de medios locales)