Atacan a ranchero en Guerrero y denuncian intento de despojo

La víctima fue identificada como Juan Antonio “N”, quien relató a las autoridades que al llegar al rancho encontró el lugar en desorden. Poco después aparecieron dos sujetos que, según su declaración, le señalaron que ya no tenía derechos sobre la propiedad.

GUERRERO, COAH.- Un propietario de un rancho en el municipio de Guerrero, Coahuila , aseguró haber sido herido de bala después de que dos hombres presuntamente lo enfrentaron dentro de su propia propiedad y le aseguraron que el inmueble “ya no era suyo”, hecho que provocó una movilización de corporaciones estatales y abrió una investigación por la agresión y el posible intento de despojo.

La confrontación escaló cuando los hombres comenzaron a dispararle. Delgado recibió dos impactos de arma de fuego, pero logró escapar hacia una zona de monte, donde permaneció oculto durante aproximadamente un día para evitar nuevas agresiones.

Tras conseguir comunicación con un tío, fue auxiliado y trasladado a Piedras Negras para recibir atención médica. El hombre quedó internado en una clínica particular y, de acuerdo con los reportes disponibles, las heridas no ponen en riesgo su vida.

La denuncia activó la intervención de agentes de la Policía de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y elementos de la Policía de Acción y Reacción, quienes se desplazaron este lunes hacia la zona para realizar las primeras diligencias.

El caso presenta dos vertientes que deberán ser esclarecidas por la autoridad: la agresión con arma de fuego y la afirmación de los presuntos atacantes sobre la propiedad del rancho.

Hasta ahora no existe información que permita establecer si detrás del ataque hay un conflicto previo por la posesión del inmueble, una disputa entre particulares o un intento de apropiación por la fuerza.

Tampoco se ha informado de detenidos, del aseguramiento de armas ni de la identidad de los dos hombres señalados por la víctima.