Atacan a ranchero en Guerrero y denuncian intento de despojo

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Piedras Negras
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    Atacan a ranchero en Guerrero y denuncian intento de despojo
    Corporaciones estatales se movilizaron hacia Guerrero, Coahuila, para investigar la agresión y el posible intento de despojo. CORTESÍA

La víctima recibió dos impactos de bala, logró escapar y permaneció escondida en el monte hasta conseguir ayuda de un familiar

GUERRERO, COAH.- Un propietario de un rancho en el municipio de Guerrero, Coahuila, aseguró haber sido herido de bala después de que dos hombres presuntamente lo enfrentaron dentro de su propia propiedad y le aseguraron que el inmueble “ya no era suyo”, hecho que provocó una movilización de corporaciones estatales y abrió una investigación por la agresión y el posible intento de despojo.

La víctima fue identificada como Juan Antonio “N”, quien relató a las autoridades que al llegar al rancho encontró el lugar en desorden. Poco después aparecieron dos sujetos que, según su declaración, le señalaron que ya no tenía derechos sobre la propiedad.

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La confrontación escaló cuando los hombres comenzaron a dispararle. Delgado recibió dos impactos de arma de fuego, pero logró escapar hacia una zona de monte, donde permaneció oculto durante aproximadamente un día para evitar nuevas agresiones.

Tras conseguir comunicación con un tío, fue auxiliado y trasladado a Piedras Negras para recibir atención médica. El hombre quedó internado en una clínica particular y, de acuerdo con los reportes disponibles, las heridas no ponen en riesgo su vida.

La denuncia activó la intervención de agentes de la Policía de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y elementos de la Policía de Acción y Reacción, quienes se desplazaron este lunes hacia la zona para realizar las primeras diligencias.

El caso presenta dos vertientes que deberán ser esclarecidas por la autoridad: la agresión con arma de fuego y la afirmación de los presuntos atacantes sobre la propiedad del rancho.

Hasta ahora no existe información que permita establecer si detrás del ataque hay un conflicto previo por la posesión del inmueble, una disputa entre particulares o un intento de apropiación por la fuerza.

Tampoco se ha informado de detenidos, del aseguramiento de armas ni de la identidad de los dos hombres señalados por la víctima.

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La investigación deberá determinar quiénes ingresaron o permanecían dentro del rancho, bajo qué argumento aseguraban tener derechos sobre el inmueble y si existe documentación relacionada con alguna disputa legal por la propiedad.

Mientras tanto, el testimonio de Delgado constituye la principal línea pública conocida del caso. Será la Fiscalía la que, mediante entrevistas, peritajes y revisión documental, establezca la mecánica completa de la agresión y la situación jurídica del rancho.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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