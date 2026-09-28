POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

I. DOBLE PRESIÓN Según el Inegi, el consumo privado cayó 0.4 por ciento en junio de este año; después volvió a crecer, pero apenas 0.2 por ciento en julio y 0.1 por ciento en agosto. No es un desplome: es una desaceleración. Si continúa así en 2027, la reducción de jornada de Claudia Sheinbaum llegará en un momento complejo para las Pymes. Restaurantes, hoteles y comercios deberán producir y vender más con menos horas, los mismos salarios y un mercado más débil. Las grandes empresas pueden automatizar y reorganizar turnos; las pequeñas viven con el margen acotado. La reforma promete mejorar la vida laboral. El reto será que no termine acortando la vida de los negocios. II. MÁS CON MENOS La Encuesta Mensual de Servicios del Inegi ofrece una señal local: en julio, los ingresos reales de hoteles y restaurantes de Coahuila cayeron 3.6 por ciento anual y el personal ocupado casi 9 por ciento. Muchas Pymes no pueden automatizar ni contratar otro turno. Necesitan capacitación, trámites ágiles y acceso a cadenas productivas. En 2027 deberán elevar su productividad porque ser más eficientes será requisito para seguir abiertas.

III. SEISCIENTOS CATEOS El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reportó alrededor de 600 cateos este año en el estado, más de 200 personas detenidas, más de 200 inmuebles asegurados y más de 150 armas decomisadas. Es una operación de tamaño considerable, alimentada, dice, por reportes de vecinos. Conviene reconocer a quienes denuncian y a quienes actúan. Pero la estadística no puede detenerse en la puerta que derribaron: ¿cuántos casos llegaron ante un juez y cuántos terminaron en condena? Un cateo puede sacar un punto de venta de una colonia, pero si el expediente se cae después, alguien más encontrará la llave. IV. NUEVO TRAJE, ¿NECESARIO? Mientras presume operativos, la Fiscalía prepara una nueva Ley Orgánica para crear cinco agrupamientos especializados. Los buenos resultados en seguridad permiten impulsar casi cualquier cambio sin demasiadas preguntas. Precisamente por eso habrá que esperar el proyecto, leerlo completo y revisar qué facultades incorpora, cuánto costará y qué controles establece. La seguridad merece reconocimiento, pero no un cheque en blanco. Que su luz no encandile, ni impida mirar con detalle.

V. ¿QUIÉN REPRUEBA? Jesús Alberto Montalvo, director de Planeación de la UAdeC, debería preocuparse por mejorar indicadores institucionales como la eficiencia terminal. Sin embargo, con la medida de evidente aroma recaudatorio que impulsa en la FCA, hace justamente lo contrario: pretende convertir la aprobación del EGEL en la única vía de titulación, pese a que el Reglamento contempla otras opciones. ¿Qué ocurrirá con quien no consiga aprobarlo después de varios intentos? ¿No podrá graduarse aunque haya concluido la carrera? Extraña manera de mejorar los indicadores: cerrar la puerta de salida y cobrar por cada intento de abrirla. VI. EXAMEN A LA UADEC El EGEL no evalúa solamente a los estudiantes; también pone a prueba a la UAdeC. Si muchos egresados no consiguen aprobarlo, la pregunta es inevitable: ¿recibieron preparación suficiente para competir con profesionistas de otras universidades? El rector Octavio Pimentel tendría que revisar planes de estudio, calidad docente y resultados. Reprobar jóvenes o cobrar nuevos intentos no corrige el origen. Quizá el examen no sólo exhiba las carencias del alumno, sino también las de la institución que debería haberlo preparado.

VII. DE NO CREERSE Quienes tienen alguna experiencia en la realización de subastas judiciales aseguran que, a la vista de lo ocurrido el viernes pasado en la audiencia en la cual se “adjudicó” Altos Hornos de México a la empresa que encabeza José Arturo Domínguez Arteaga, queda claro que es más difícil ingresar a la puja por un auto de los que subasta el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Resulta increíble, comentan, que se haya dejado participar a un postor que ni depositó la garantía de seriedad ni llegó al juzgado con algún documento que acreditara su solvencia. Y sí, nos aseguran, eso es imposible que pase en cualquier subasta de medio pelo. VIII. LOS PLATOS ROTOS Si tienen razón quienes hacen estas observaciones, la gran pregunta es: ¿quién se beneficia con lo ocurrido? Porque alguien tuvo que poner en marcha la trama para que no se declarara desierta la subasta, tal como correspondía si se seguían las reglas. Y, dado que todo indica que en dos semanas se va a reventar la burbuja, la otra pregunta es: ¿quién va a cargar con los costos del enésimo engaño que se está perpetrando en contra de los miles de obreros que han esperado años para ver la luz al final del túnel?