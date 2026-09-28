El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Afirmó enfáticamente la dignidad de todas las vidas humanas y exhortaba a los presentes a rechazar la “falsa compasión” del suicidio asistido
El papa León XIV pidió el fin del suicidio asistido médicamente durante una visita a centros médicos en Lourdes, Francia.
El Papa celebró una misa en Lourdes antes de dirigirse a una gran multitud que lo ovacionó mientras afirmaba enfáticamente la dignidad de todas las vidas humanas y exhortaba a los presentes a rechazar la “falsa compasión” del suicidio asistido.
“Es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el pretexto de una falsa compasión”, dijo el Papa, hablando en francés.
“Es imposible considerar que causar la muerte sea algo normal. Lo que es legal no es necesariamente moral”, continuó.
“Aquí en Lourdes, la ciudad de los enfermos y de la esperanza, hago un llamamiento a toda la comunidad sanitaria para que recuerde el profundo significado de su vocación, que es cuidar a una persona que sufre, no eliminarla.”
“Nadie tiene derecho, basándose en algoritmos de laboratorio, a decidir la vida de un embrión o de una persona mayor. La medicina jamás debe convertirse en sirvienta de la muerte programada”, afirmó.
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.
Esta práctica ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente en Canadá, donde se ha generalizado su uso.
La semana pasada, la familia de una mujer canadiense de 83 años exigió respuestas después de que falleciera mediante el programa de asistencia médica para morir del país, a pesar de que supuestamente se angustió al saber que el procedimiento pondría fin a su vida.
El Daily Mail informó que Brigitte Stegemann, una abuela cristiana de 83 años, fue asesinada el 10 de julio bajo el programa canadiense de suicidio asistido por un médico, llamado Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés).
Su nieta, Brigitte Kranendonk, dijo que ella era la principal cuidadora de su abuela y que su familia había decidido ingresar a Stegemann en la residencia de ancianos The Pearl en Cannifton debido a su deterioro físico y mental.
Pero según Kranendonk, su abuela seguía teniendo buen apetito incluso después de ser diagnosticada con cáncer de estómago, y rechazó la idea de utilizar la asistencia médica para morir cuando se le presentó como una opción.
Kranendonk declaró que estuvo presente en la segunda evaluación de Stegemann para la asistencia médica para morir, y afirmó que el médico utilizó “términos muy vagos, sin usar nunca las palabras muerte o agonía”.
“Ella le explica a mi abuela qué es la MAID diciéndole: ‘Te vamos a dar un medicamento, te sentirás en paz. Y solo quiero que sepas que no tendrás que ir al baño’”, dijo Kranendonk.
Cuando Kranendonk intervino y dijo: “Ella no entiende lo que dices”, el médico supuestamente miró a Stegemann y dijo: “Nos aseguraremos de que no vuelvas a sentir dolor”.
Según un médico, Stegemann fue declarada apta para la eutanasia asistida y procederemos con el procedimiento, informó The Daily Mail.
Kranendonk dijo que dos días antes de la muerte de Stegemann, le preguntó directamente a su abuela si entendía que el procedimiento programado significaba que iba a morir.
Según la versión de Kranendonk a dicho medio, Stegemann rompió a llorar y dijo que había “cometido un error”.
Según se alega, el médico le dijo a Stegemann que su abuela podía “negarse” a la eutanasia el día del procedimiento, pero Stegemann ya no estaba segura de si su abuela había dado su consentimiento, no quería causarle más estrés y deseaba disfrutar de los que podrían ser los últimos días que le quedaban con su abuela.