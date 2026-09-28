El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Afirmó enfáticamente la dignidad de todas las vidas humanas y exhortaba a los presentes a rechazar la “falsa compasión” del suicidio asistido

Internacional
/
COMPARTIR

El papa León XIV pidió el fin del suicidio asistido médicamente durante una visita a centros médicos en Lourdes, Francia.

El Papa celebró una misa en Lourdes antes de dirigirse a una gran multitud que lo ovacionó mientras afirmaba enfáticamente la dignidad de todas las vidas humanas y exhortaba a los presentes a rechazar la “falsa compasión” del suicidio asistido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/cinco-hombres-arrestados-por-un-presunto-complot-para-colocar-una-bomba-en-una-base-del-reino-unido-EA23769962

“Es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el pretexto de una falsa compasión”, dijo el Papa, hablando en francés.

$!El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido

“Es imposible considerar que causar la muerte sea algo normal. Lo que es legal no es necesariamente moral”, continuó.

“Aquí en Lourdes, la ciudad de los enfermos y de la esperanza, hago un llamamiento a toda la comunidad sanitaria para que recuerde el profundo significado de su vocación, que es cuidar a una persona que sufre, no eliminarla.”

“Nadie tiene derecho, basándose en algoritmos de laboratorio, a decidir la vida de un embrión o de una persona mayor. La medicina jamás debe convertirse en sirvienta de la muerte programada”, afirmó.

El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

Esta práctica ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente en Canadá, donde se ha generalizado su uso.

La semana pasada, la familia de una mujer canadiense de 83 años exigió respuestas después de que falleciera mediante el programa de asistencia médica para morir del país, a pesar de que supuestamente se angustió al saber que el procedimiento pondría fin a su vida.

$!El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido

El Daily Mail informó que Brigitte Stegemann, una abuela cristiana de 83 años, fue asesinada el 10 de julio bajo el programa canadiense de suicidio asistido por un médico, llamado Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés).

Su nieta, Brigitte Kranendonk, dijo que ella era la principal cuidadora de su abuela y que su familia había decidido ingresar a Stegemann en la residencia de ancianos The Pearl en Cannifton debido a su deterioro físico y mental.

Pero según Kranendonk, su abuela seguía teniendo buen apetito incluso después de ser diagnosticada con cáncer de estómago, y rechazó la idea de utilizar la asistencia médica para morir cuando se le presentó como una opción.

Kranendonk declaró que estuvo presente en la segunda evaluación de Stegemann para la asistencia médica para morir, y afirmó que el médico utilizó “términos muy vagos, sin usar nunca las palabras muerte o agonía”.

“Ella le explica a mi abuela qué es la MAID diciéndole: ‘Te vamos a dar un medicamento, te sentirás en paz. Y solo quiero que sepas que no tendrás que ir al baño’”, dijo Kranendonk.

Cuando Kranendonk intervino y dijo: “Ella no entiende lo que dices”, el médico supuestamente miró a Stegemann y dijo: “Nos aseguraremos de que no vuelvas a sentir dolor”.

Según un médico, Stegemann fue declarada apta para la eutanasia asistida y procederemos con el procedimiento, informó The Daily Mail.

Kranendonk dijo que dos días antes de la muerte de Stegemann, le preguntó directamente a su abuela si entendía que el procedimiento programado significaba que iba a morir.

Según la versión de Kranendonk a dicho medio, Stegemann rompió a llorar y dijo que había “cometido un error”.

Según se alega, el médico le dijo a Stegemann que su abuela podía “negarse” a la eutanasia el día del procedimiento, pero Stegemann ya no estaba segura de si su abuela había dado su consentimiento, no quería causarle más estrés y deseaba disfrutar de los que podrían ser los últimos días que le quedaban con su abuela.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Eutanasia
Suicidio
Localizaciones
Francia
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
NosotrAs: Decidir es mi derecho, pero ¿realmente lo puedo ejercer?

NosotrAs: Decidir es mi derecho, pero ¿realmente lo puedo ejercer?
La Casa Blanca eliminó los incentivos de 7 mil 500 dólares para la compra de eléctricos en la Unión Americana y los aranceles de 25% a exportaciones de coches fabricados en México.

EU sepulta fabricación de autos eléctricos en México
Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debe actuar si existen elementos contra Jorge Amílcar Olán, empresario relacionado públicamente con Andy López Beltrán.

Sheinbaum dice que la FGR debe proceder contra amigo de ‘Andy’ López Beltrán en caso de que hayan pruebas en su contra sobre corrupción
El SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales. Conoce cuándo aplica, qué límites existen y cómo funciona el procedimiento

El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución
El Buen Fin 2026 se realizará durante cinco días en noviembre.

Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?
¿Realmente vale la pena pagar otra entrada? Estas son las novedades que encontrarás, dependiendo del formato.

Avengers: Endgame Encore: ¿vale la pena volver al cine para ver las nuevas escenas?
Arturo “Lobito” Torres tenía 26 años y permaneció hospitalizado seis días después de desplomarse tras su combate en Mexicali.

Muere Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años tras desplomarse en pelea de box en Mexicali