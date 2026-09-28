$!El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido

El papa León XIV pidió el fin del suicidio asistido médicamente durante una visita a centros médicos en Lourdes, Francia. El Papa celebró una misa en Lourdes antes de dirigirse a una gran multitud que lo ovacionó mientras afirmaba enfáticamente la dignidad de todas las vidas humanas y exhortaba a los presentes a rechazar la “falsa compasión” del suicidio asistido.

“Es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el pretexto de una falsa compasión”, dijo el Papa, hablando en francés.

“Es imposible considerar que causar la muerte sea algo normal. Lo que es legal no es necesariamente moral”, continuó. “Aquí en Lourdes, la ciudad de los enfermos y de la esperanza, hago un llamamiento a toda la comunidad sanitaria para que recuerde el profundo significado de su vocación, que es cuidar a una persona que sufre, no eliminarla.” “Nadie tiene derecho, basándose en algoritmos de laboratorio, a decidir la vida de un embrión o de una persona mayor. La medicina jamás debe convertirse en sirvienta de la muerte programada”, afirmó. El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia. Esta práctica ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente en Canadá, donde se ha generalizado su uso. La semana pasada, la familia de una mujer canadiense de 83 años exigió respuestas después de que falleciera mediante el programa de asistencia médica para morir del país, a pesar de que supuestamente se angustió al saber que el procedimiento pondría fin a su vida.