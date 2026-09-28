Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas

Saltillo Soccer volverá a la cancha de la Copa Promesas 2026-27 este martes, cuando reciba a Club Calor en la Jornada 4 del torneo, en un compromiso que tendrá como escenario nuevamente al Estadio Olímpico de Saltillo. El encuentro está programado para las 16:00 horas y será transmitido por Multimedios Canal 6.3, además de los canales de YouTube de Telediario Coahuila En Vivo y La Cuadra TV.

El duelo tendrá un ingrediente particular para los Coyotes, ya que se reencontrarán con Club Calor, conjunto al que enfrentaron al comenzar su participación en la competencia.

UN RIVAL CONOCIDO Saltillo Soccer y Club Calor ya se midieron en la primera jornada de la Copa Promesas. En aquella ocasión, el cuadro saltillense consiguió una victoria de 3-0, con anotaciones de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez. Desde entonces, los Coyotes han disputado otros dos compromisos dentro del torneo. En la segunda fecha empataron 1-1 ante Irritilas FC durante el tiempo regular y posteriormente se impusieron 4-2 en la tanda de penales. En la tercera jornada llegó otro partido de muchos goles. Saltillo Soccer recibió a Santos Laguna y terminó llevándose la victoria por 3-2, en un encuentro que tuvo cambios constantes en el marcador. Julio Rodríguez marcó en dos ocasiones, mientras que Ariel Morán consiguió el tanto que terminó por darle el triunfo al conjunto saltillense. Con esos resultados, los Coyotes han mantenido una participación constante en la Copa Promesas y ahora tendrán nuevamente enfrente al equipo con el que abrieron su camino en la competencia.

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SALTILLO LLEGA CON ACTIVIDAD EN DOS TORNEOS El compromiso también llega después de que Saltillo Soccer consiguiera un resultado positivo en la Liga Premier Serie A. El pasado fin de semana, los Coyotes empataron 2-2 ante Héroes de Zaci durante los 90 minutos y posteriormente ganaron 5-4 en penales en el Estadio Olímpico. En ese encuentro, Salvador Medina marcó los dos goles del conjunto saltillense, que tuvo que recurrir a la tanda para quedarse con el triunfo. Ahora, el equipo deberá cambiar nuevamente el enfoque para regresar a la Copa Promesas y buscar mantener su producción ofensiva frente a Club Calor.

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La competencia representa además una oportunidad para que los futbolistas jóvenes tengan minutos ante equipos de distintas categorías, dentro de un torneo que reúne a clubes de Liga MX, Liga Premier y Liga TDP. Para los Coyotes, el objetivo será repetir el resultado conseguido en la primera jornada y aprovechar nuevamente la condición de local. Saltillo Soccer y Club Calor se enfrentarán este martes 29 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo. El acceso al inmueble será una nueva oportunidad para que la afición acompañe al conjunto local en su recorrido por la Copa Promesas.