Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila

El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que, entre enero y agosto de este año, se iniciaron en Coahuila 164 investigaciones contra servidores públicos por delitos del fuero federal, la cifra más alta para el mismo periodo al menos desde 2012.

2026 es el año en que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más investigaciones por delitos federales presuntamente cometidos por servidores públicos en Coahuila, arrojan datos oficiales.

Estos casos son exclusivamente aquellos investigados por la FGR con su sede regional en Coahuila.

Entre indagatorias puede haber casos de corrupción, con delitos como cohecho o peculado, pero también pueden darse casos de abusos de elementos del Ejército, la Marina e incluso la propia FGR.

Aunque de oficio se investigan presuntos delitos de servidores públicos federales, en la lista también se pueden incluir casos que fueron atraídos por la FGR por adscribirse a la jurisdicción federal; por ejemplo, un caso donde un funcionario público estatal haya cometido delitos con recurso público federal.

Las investigaciones incrementaron 88 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior en Coahuila, cuando se registró un total de 86 carpetas de investigación iniciadas entre enero y agosto del 2025.

En 2012 fueron registradas 14 indagatorias; en 2013, 58; en 2014, 52; en 2015, 50; en 2016, 58; en 2017, 38; en 2018, 24; en 2019, 47; en el 2020, 42; en el 2021, 72; en 2022, 93; en 2023, 114; en 2024, 94; en 2025, 86; y en el 2026, 164.

Coahuila es la quinta entidad con mayor registro de carpetas de investigación donde se investigan delitos federales cometidos por servidores públicos.

A detalle, el informe dice que por encima de Coahuila solo se encuentran Ciudad de México, con 631 indagatorias; Estado de México, con 256; Chiapas, con 201; y Oaxaca, con 176.