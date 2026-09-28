Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila

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    Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
    Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado. ESPECIAL

Entre enero y agosto de 2026 la FGR inició 164 indagatorias contra servidores públicos por presuntos delitos ante fuero federal, la cifra más alta al menos desde 2012

2026 es el año en que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más investigaciones por delitos federales presuntamente cometidos por servidores públicos en Coahuila, arrojan datos oficiales.

El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que, entre enero y agosto de este año, se iniciaron en Coahuila 164 investigaciones contra servidores públicos por delitos del fuero federal, la cifra más alta para el mismo periodo al menos desde 2012.

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Estos casos son exclusivamente aquellos investigados por la FGR con su sede regional en Coahuila.

Entre indagatorias puede haber casos de corrupción, con delitos como cohecho o peculado, pero también pueden darse casos de abusos de elementos del Ejército, la Marina e incluso la propia FGR.

Aunque de oficio se investigan presuntos delitos de servidores públicos federales, en la lista también se pueden incluir casos que fueron atraídos por la FGR por adscribirse a la jurisdicción federal; por ejemplo, un caso donde un funcionario público estatal haya cometido delitos con recurso público federal.

Las investigaciones incrementaron 88 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior en Coahuila, cuando se registró un total de 86 carpetas de investigación iniciadas entre enero y agosto del 2025.

En 2012 fueron registradas 14 indagatorias; en 2013, 58; en 2014, 52; en 2015, 50; en 2016, 58; en 2017, 38; en 2018, 24; en 2019, 47; en el 2020, 42; en el 2021, 72; en 2022, 93; en 2023, 114; en 2024, 94; en 2025, 86; y en el 2026, 164.

Coahuila es la quinta entidad con mayor registro de carpetas de investigación donde se investigan delitos federales cometidos por servidores públicos.

A detalle, el informe dice que por encima de Coahuila solo se encuentran Ciudad de México, con 631 indagatorias; Estado de México, con 256; Chiapas, con 201; y Oaxaca, con 176.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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