Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas

Bessent opinó que la República Islámica de Irán está desesperada por llegar a un acuerdo debido al colapso de su economía, acelerado por la Operación Marginado Económico, y advirtió que sus problemas empeorarán drásticamente en dos semanas.

La maltrecha economía iraní pronto no tendrá “nada con qué comerciar” en aproximadamente dos semanas después de realizar sus últimas entregas de petróleo, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Confío en que, dado que solo quedan 15 millones de barriles de petróleo iraní en el mar, Irán no tendrá nada que intercambiar por nada”, dijo Bessent en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

“Probablemente en las próximas dos semanas harán sus últimas entregas de petróleo a China, y entonces no tendrán nada”, añadió Bessent. “Será un vacío total. Y creo que están sintiendo la presión, y por eso quieren un acuerdo”.

Desde que el Memorando de Entendimiento con Irán se desmoronó en julio, Estados Unidos ha implementado un bloqueo generalizado en torno al régimen, impidiendo que los buques entren o salgan de la nación devastada por la guerra.

El mes pasado, Bessent anunció la Operación Marginado Económico, en la que la administración emprendió una ofensiva aún más agresiva para presionar al régimen, centrándose en los países extranjeros y las empresas que hacen negocios con él.

La semana pasada, altos funcionarios iraníes impulsaron su propuesta de alto el fuego de siete días, en la que abrirían el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos descongelara aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos congelados, levantara el bloqueo y suavizara las sanciones.

Pero el presidente Trump rechazó ese acuerdo, diciendo a los periodistas que no era aceptable.

“Los estrechos están abiertos”, insistió Bessent. “Ahora estamos transportando un promedio de 15 a 22 millones de barriles al día... Antes del conflicto, la cifra rondaba los 20 millones”.

Desde principios de marzo, el estrecho de Ormuz, por donde antiguamente transitaba casi una quinta parte del petróleo transportado por mar del mundo cada año, se ha visto afectado por los ataques esporádicos de Irán contra sus embarcaciones.

Sin embargo, la administración Trump ha afirmado que el ejército estadounidense está escoltando barcos a través de una ruta cercana a las costas de Omán.

«Están aislados del mundo», dijo Bessent. «Son un Estado paria. Y mi trabajo consiste en asegurarme de que, cuando lleguen a un acuerdo, lo cumplan. No cumplieron con el memorando de entendimiento».

“La próxima vez, si se llega a un acuerdo, y eso depende del presidente Trump, lo respetarán, porque están de rodillas”.