Atacan a vecino y le destrozan la rodilla a martillazos frente a su domicilio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Luis ¨N¨, de 56 años, fue hospitalizado de emergencia tras resultar gravemente herido durante una agresión ocurrida en la colonia Nueva Imagen, en Piedras Negras. El ataque se registró durante la madrugada del lunes y movilizó a corporaciones policíacas y personal ministerial.

De acuerdo con la información preliminar, Luis realizaba tareas de mantenimiento a una bicicleta frente a su domicilio, ubicado sobre la calle Vicente Suárez, cuando dos hombres se aproximaron de manera sorpresiva. En cuestión de segundos, uno de ellos lo golpeó con un martillo directamente en la rodilla derecha, provocándole una lesión severa que le impidió continuar de pie.

Pese al dolor y la gravedad del golpe, el afectado logró trasladarse por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría, donde fue ingresado al área de urgencias. El personal médico confirmó fracturas en la pierna derecha que requerirán seguimiento especializado para su recuperación.

La notificación al hospital activó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que acudió para documentar las circunstancias del ingreso y dar vista al Ministerio Público. Elementos policíacos también se desplazaron al lugar del ataque con el fin de recabar datos y comenzar la integración de la carpeta de investigación.

El delegado de la Fiscalía Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que ya se trabaja en el esclarecimiento del caso. Señaló que se cuenta con información relevante que podría conducir a la identificación de los dos agresores, por lo que agentes de la AIC realizan diligencias para ubicarlos y determinar el móvil del ataque.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras se recaban testimonios y evidencias que permitan esclarecer la agresión y proceder contra los responsables. El estado de salud del afectado continuará bajo observación médica debido a la magnitud de las fracturas ocasionadas con el martillo.

(Con información de medios locales)