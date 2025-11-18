Piedras Negras deberá endeudarse para obras de saneamiento: CEAS

Piedras Negras
/ 18 noviembre 2025
    Piedras Negras deberá endeudarse para obras de saneamiento: CEAS
    Personal técnico revisa las líneas de drenaje que serán rehabilitadas como parte del proyecto de saneamiento en Piedras Negras. FOTO: JOSUÉ RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

El organismo estatal detalló que los proyectos ejecutivos estarán listos entre febrero y marzo de 2026, y que el municipio deberá demostrar finanzas sanas para acceder al financiamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El municipio de Piedras Negras tendrá que recurrir a endeudamiento para ejecutar proyectos de saneamiento, debido a que el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) únicamente otorga recursos a fondo perdido para la elaboración de proyectos ejecutivos, informó el director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), José Lauro Villarreal Navarro.

El funcionario explicó que los proyectos ejecutivos podrían concluirse entre febrero y marzo de 2026. Una vez finalizados, se conocerá el monto total requerido para las obras, que contemplan la construcción de colectores, cárcamos de rebombeo y la rehabilitación de líneas de drenaje sanitario.

De acuerdo con Villarreal Navarro, el NADBank aportará entre 8 y 10 millones de pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos. Sin embargo, el financiamiento para las obras deberá obtenerse mediante un crédito estimado entre 150 y 200 millones de pesos.

“Es un crédito con una tasa muy baja y a pagar en un plazo de 20 a 30 años. De otra manera, los municipios no tienen la capacidad de invertir en el drenaje que se requiere”, señaló.

Finalmente, precisó que, para que el crédito sea autorizado, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y el Ayuntamiento deberán demostrar finanzas sanas y capacidad de pago.

