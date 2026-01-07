Aumenta cruce fronterizo en diciembre entre Eagle Pass y Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tal como se preveía, diciembre de 2025 registró un marcado incremento en el tráfico sobre el Puente Internacional II Coahuila 2000, que enlaza a Piedras Negras con Eagle Pass. El flujo superó tanto los meses anteriores como el mismo periodo de 2024, impulsado principalmente por la temporada decembrina, el aumento en la actividad comercial y el mayor desplazamiento de familias que cruzan la frontera durante las fiestas de fin de año.

Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval, director operativo del puerto fronterizo, informó que el aforo total en todos los rubros creció un 19% respecto a diciembre de 2024, con especial énfasis en el cruce de transportistas de carga, lo que refleja un dinamismo sostenido en la actividad económica entre México y Estados Unidos. Destacó que este comportamiento confirma la relevancia estratégica del puente para el comercio exterior y la movilidad regional.

DETALLE DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con las cifras oficiales, los vehículos ligeros —automóviles y motocicletas— registraron un aumento del 17%, alcanzando un total de 171,915 unidades, lo que da cuenta del elevado número de visitantes y residentes fronterizos que aprovecharon el periodo vacacional para cruzar hacia ambos lados de la frontera.

En el caso del tráfico comercial, el crecimiento fue aún más significativo, con un alza del 31%, equivalente a 32,487 unidades de carga que ingresaron a Estados Unidos. Este repunte se asocia al incremento en el intercambio de mercancías previo y posterior a las celebraciones decembrinas, así como al fortalecimiento de las cadenas logísticas en la región norte del país.

Asimismo, se contabilizaron 1,121 autobuses, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, indicador del mayor uso del transporte colectivo para viajes turísticos, laborales y familiares. Por su parte, el cruce de peatones alcanzó las 22,572 personas, con un crecimiento moderado del 2%, manteniendo una tendencia estable.

En conjunto, el aforo global de diciembre de 2025 alcanzó 205,523 cruces, consolidando un crecimiento general del 19% frente al mismo mes del año anterior. Autoridades del puerto fronterizo señalaron que estos resultados obligan a mantener y reforzar las estrategias de operación, seguridad y agilización de cruces, a fin de responder de manera eficiente a la creciente demanda y garantizar un tránsito ordenado y seguro para usuarios y transportistas.