Aumenta flujo vehicular y peatonal en el Puente Internacional II durante febrero

Piedras Negras
/ 9 marzo 2026
    El incremento registrado representa un aumento superior al 13 por ciento en comparación con febrero de 2025. ARCHIVO

Entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Puente Internacional II, que conecta Piedras Negras con Eagle Pass, registró un notable incremento en el flujo vehicular, de carga y peatonal durante febrero, informó su administrador, Milton Olavarrieta.

De acuerdo con cifras oficiales, se contabilizaron 180 mil 215 cruces de autos y motocicletas, lo que representa un aumento superior al 13 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron 152 mil 086 unidades.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan programa de descuentos para incentivar el voto en Coahuila

El transporte de carga también mostró un comportamiento positivo: 27 mil 528 unidades cruzaron por este punto fronterizo, un 16 por ciento más que el año anterior, consolidando al puente como un punto estratégico para el comercio regional.

En cuanto al tránsito peatonal, se reportó un crecimiento aún más significativo: 17 mil 938 personas utilizaron el cruce, un 34 por ciento más que en febrero de 2025. Según Olavarrieta, este incremento refleja la creciente movilidad de ciudadanos que realizan actividades comerciales, laborales y familiares en ambos lados de la frontera.

El administrador subrayó que las autoridades mantienen un monitoreo constante del aforo para garantizar una operación eficiente, especialmente ante las temporadas de alta movilidad previstas en los próximos meses.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

