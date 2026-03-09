Impulsan programa de descuentos para incentivar el voto en Coahuila

Piedras Negras
/ 9 marzo 2026
    Impulsan programa de descuentos para incentivar el voto en Coahuila
    Durante la próxima jornada electoral el Instituto Electoral de Coahuila, anunció un programa en el que diversos comercios ofrecerán descuentos y promociones a quienes acudan a las urnas. Archivo

La iniciativa contempla que comercios locales ofrezcan descuentos y promociones a quienes acudan a votar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fomentar la participación ciudadana en la próxima jornada electoral, la presidenta distrital del Instituto Electoral de Coahuila, Brenda Arrazolo, anunció un programa mediante el cual diversos comercios ofrecerán descuentos y promociones a quienes acudan a las urnas.

La funcionaria explicó que la dinámica es sencilla: las y los electores deberán acudir el mismo día de la elección a los establecimientos participantes y mostrar su dedo entintado como comprobante de que ejercieron su derecho al voto. Con este requisito, los negocios podrán otorgar el beneficio previamente establecido, ya sea un descuento o una promoción especial.}

Arrazolo detalló que, hasta el momento, se han registrado 23 comercios en el distrito, aunque la convocatoria continúa abierta para que más establecimientos se sumen a la iniciativa. Asimismo, informó que el Instituto Electoral habilitó un micrositio en internet donde la ciudadanía puede consultar la lista de negocios participantes y las promociones disponibles.

La presidenta distrital destacó que este programa busca generar un doble impacto positivo: incentivar la participación en las elecciones y, al mismo tiempo, apoyar al comercio local al atraer clientes durante la jornada electoral.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

