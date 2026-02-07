Aumentan cruces en el Puente Internacional Dos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante enero se registraron aproximadamente 195 mil cruces en el Puente Internacional Dos de Piedras Negras, lo que representa un incremento del 18 % respecto al mismo mes de 2025, informó el administrador del cruce, Milton Olavarrieta.

El funcionario detalló que este aumento refleja una mayor movilidad de personas y mercancías, consolidando al puente como uno de los más transitados de la región.

En el caso de los vehículos ligeros —automóviles y motocicletas— se contabilizaron 158 mil cruces, cifra que equivale a un crecimiento del 30 % en comparación con enero del año pasado.

Respecto al transporte de carga, Olavarrieta señaló que también se registró un incremento significativo, con 34 mil 993 unidades entre tractocamiones y vehículos con caja, lo que representa igualmente un aumento cercano al 30 %.

El administrador reconoció que este mayor flujo vehicular ha generado largas filas en horarios de alta demanda, situación perceptible para los usuarios del puente. Explicó que los tiempos de espera para cruzar hacia Estados Unidos dependen de diversos factores, entre ellos las revisiones realizadas tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses.

Finalmente, al ser cuestionado sobre un posible ajuste en las tarifas del puente, Olavarrieta aclaró que hasta el momento no existe información oficial sobre algún incremento en los costos para los usuarios.