Aumentan los casos de violencia familiar en Eagle Pass durante 2025
Autoridades alertan sobre un aumento en casos de violencia familiar, principalmente agresiones de hijos hacia padres
EAGLE PASS, TX.– La comunidad de Eagle Pass enfrenta un repunte en los incidentes de violencia familiar, especialmente en aquellos casos en los que hijos agreden a sus propios padres.
El juez de paz del Precinto 2, Ernie Leija, expresó su preocupación por esta tendencia y señaló que el consumo de sustancias y los problemas emocionales son factores que están detonando estas agresiones dentro del hogar.
Leija advirtió que las celebraciones de fin de año podrían intensificar los conflictos domésticos, por lo que llamó a la población a mantener la calma y buscar apoyo en caso de presentarse situaciones de riesgo.
Recordó que la función del Juzgado de Paz es revisar cada caso y fijar las fianzas correspondientes a las personas detenidas, de acuerdo con la gravedad de los hechos.